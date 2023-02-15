Садыр Жапаров прокомментировал освобождение Алмазбека Атамбаева

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал освобождение экс-президента Алмазбека Атамбаева, который отправился на лечение в Испанию, сообщает zakon.kz.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что народ должен подчиниться решению суда, сообщает "Кабар".

"Самое главное – мы должны научиться жить по закону. В прошлом году суд оправдал его по уголовным делам по октябрьским событиям, строительству школы, выдаче паспортов иностранным гражданам. Тогда тоже сказали, что мы должны согласиться с решением суда. Мы согласны". Садыр Жапаров

Жапаров подчеркнул, что не желает тюрьмы даже своим врагам.

Алмазбека Атамбаева освободили 14 февраля. После освобождения он поблагодарил президента Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

В 2020 году Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения с конфискацией имущества и лишением государственных наград.