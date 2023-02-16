В Астане более 600 тыс. тенге заплатит компания за привлечение денег дольщиков

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны оштрафовал ТОО на 640 тыс. тенге за нарушение законодательства о долевом участии в жилищном строительстве, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, компания начала привлекать дольщиков, не имея гарантии Единого оператора.

"Судом установлено, что по объекту "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом", заказчиком которого является ТОО, для строительства объекта привлекаются денежные средства дольщиков путем рекламирования объекта на сайте, при этом не получено гарантии Единого оператора", – заявила пресс-служба суда города Астаны.

Отмечается, что долевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов:

получение гарантии Единого оператора;

участие в проекте банка второго уровня;

привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

"Запрещается привлечение денег физических и юридических лиц для строительства многоквартирных жилых домов иными способами, не предусмотренными настоящей статьей", – отмечается в сообщении.

В Астане 28 ноября 2022 года вынесен приговор директору, похитившей деньги дольщиков. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением инвесторов долевого, паевого строительства, созданием ЖСК, сроком на пять лет.