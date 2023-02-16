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Названы имена спасателей, участвующих в поисках пострадавших в Турции

помощь спасателей Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба Министерства по ЧС опубликовала имена участвующих в поисках пострадавших в турецком городе Газиантепе спасателей, сообщает Zakon.kz.

Бейсенгали Дюсебаев с 2015 года работает в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК специалистом водолазно-спасательного отделения. Ранее работал в водно-спасательной службе ДЧС города Алматы. Сертифицированный водолаз 3 класса.

В июне 2014 году в Алматинской области участвовал в поисково-водолазных работах на реке Или. В 2015 году в городе Алматы в Наурызбайском районе участвовал в аварийно-спасательных работах в ликвидации последствий селевого потока. В январе 2016 года на горнолыжном курорте Шымбулак участвовал в проведении поисково-спасательных работ гражданина Польши. Также принимал активное участие в ликвидации паводковой ситуации в 2017 году в Карагандинской области, при этом проявил мужество и отвагу, а также продемонстрировал умение оценить ситуацию и принимать грамотные решения в кратчайшие сроки в целях спасения жизни людей. Оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим.

помощь Турции

Фото: пресс-служба МЧС РК

Данияр Усимов с 2017 года работает в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК специалистом отделения по обслуживанию автотранспорта, плавательных средств и оборудования.

За период работы принимал участие в поисково-спасательных операциях в горах на высоте более 3000, при сходе лавин, при оползнях в сложных метеорологических условиях.

Принимал активное участие в ликвидации паводковой ситуации в 2018 году в Восточно-Казахстанской области, в 2019 году – в ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в городе Таразе.

"Неважно, где произошла природная или техногенная катастрофа, спасатели немедленно отправляются на помощь. В экстремальных ситуациях необходимо правильно оценить ситуацию и принять верное решение в целях спасения жизни людей. Именно такой тяжелый труд является спецификой нашей работы", – отметил Данияр.

помощь Турции

Фото: пресс-служба МЧС РК

Биржан Байкулов свою трудовую деятельность в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК начал в 2016 году.

За период работы участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС. В августе 2015 года участвовал в поисково - спасательных работах на Левом Талгаре урочища Большой Ключ в горах, в январе 2016 года участвовал в спасении гражданина Польши на горнолыжном курорте Чимбулак, в апреле 2016 года – в спасении туристов в Каскеленском ущелье. Также в 2017 году принимал участие в ликвидации паводковой ситуации в Кызылординской и Акмолинской областях, в 2019 году участвовал в ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в городе Таразе.

помощь

Фото: пресс-служба МЧС РК

Серик Дамен после окончания университета, не раздумывая пришел работать в Республиканский оперативно - спасательный отряд МЧС РК. И уже на протяжении 5 лет участвует в аварийно-спасательных работах, поисково- спасательных работах по ликвидации последствий различных ЧС.

В 2018 году принимал участие в ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в городе Тараз, в 2020 году в сложных климатических условиях участвовал в операции по спасению туристов, заблудившихся в горах на высоте 1800 м. Дамен в экстремальных ситуациях проявляет себя как отважный спасатель.

помощь Турции

Фото: пресс-служба МЧС РК

Тахиржан Искаков с 2017 года работает в спасательном подразделении Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

За время работы в отряде участвовал в ликвидации последствий разлива водохранилища в сложных метеорологических условиях в п. Кызылагаш Алматинской области, в ликвидации последствий крупной авиакатастрофы при крушении пассажирского самолета Фокер-100 в Алматинской области, проводил работы по ликвидации последствий селевого потока на реке малая Алматинка, при сходе лавин. Принимал активное участие в ликвидации паводковой ситуации 2018 году в Восточно-Казахстанской области, при этом проявил мужество и отвагу, а так же продемонстрировал умение оценить ситуацию и принимать грамотные решения в кратчайшие сроки в целях спасения жизни людей. Награжден ведомственными наградами.

Сильнейшее землетрясение в Турции и Сирии случилось утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8 балла. 

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанских спасателей и медиков, направленных в Турцию, наградят.

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