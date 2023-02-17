Министр энергетики рассказал, как будут усиливать контроль над монополистами

Фото: akorda.kz

Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах Сената 17 февраля рассказал, как будут усиливать контроль над монополистами в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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