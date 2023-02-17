Министр энергетики рассказал, как будут усиливать контроль над монополистами
Фото: akorda.kz
Министр энергетики Болат Акчулаков в кулуарах Сената 17 февраля рассказал, как будут усиливать контроль над монополистами в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Болат Акчулаков пояснил, какие меры предлагает Минэнерго в части усиления контроля над монополистами.
"Мы сейчас ведем работу по усилению функции Комитета по энергетическому и атомному надзору. В свое время в рамках послаблений по программе Doing Business убрали часть надзорных и контрольных функций, перевели все в формат доверия, скажем. Происходит все на бумагах и по документам. Мы хотим обратно вернуть функции, чтобы наши специалисты, инженеры имели возможность заходить на станцию и проверять физическое выполнение работ, не на бумаге, в отчетах, а фактически". Министр энергетики Болат Акчулаков
По его словам, в случае выявления нарушений они будут выдавать предписания, которые будут обязательны к исполнению.
"Нарушение предписаний будет расцениваться как адмнарушение, влечет штраф. Возможно, нужно будет ужесточить и штрафы тоже. Плюс нам нужно усилить их не только функциями, но и людьми. У нас в некоторых областях по два, в лучшем случае, три специалиста на всю область. Вы понимаете, что физически очень сложно осуществлять контроль всей области двумя-тремя специалистами, чтобы он реагировал и выезжал, там расстояния большие. Думаю, увеличим в два раза, там где два-три человека, чтобы было 5-6 человек. Человек 70-80 по Казахстану добавится". Глава Минэнерго
17 февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что в Казахстане пересматривается ответственность собственников ТЭЦ. К такому решению власти пришли после аварий на ТЭЦ в Экибастузе и Риддере.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ