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О правонарушениях в ходе избирательной кампании рассказал замгенпрокурора

О правонарушениях в ходе избирательной кампании рассказал замгенпрокурора Фото: freepik
Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев на заседании ЦИК рассказал о том, какие нарушения законодательства уже допустили участники избирательной кампании, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель генерального прокурора, правонарушения, за которые предусмотрена ответственность кандидатов и доверенных лиц политических партий по статьям 102112 и 122 Кодекса об административных правонарушениях – это проведение агитации в период запрета на нее, а также распространение ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию и нарушения условий проведения предвыборной агитации. Такие нарушения помимо штрафов влекут за собой также отмену решений о регистрации кандидатов либо партийных списков.

"На сегодняшний день уже зарегистрирован ряд нарушений, выразившихся в несоблюдении установленного порядка и условий проведения опросов общественного мнения, а также предвыборной агитации. Один из них, касавшийся опроса, имел место в столице, виновное лицо в порядке сокращенного производства постановлением прокурора  привлечено к административной ответственности по статье 102 КоАП РК". Заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев

Он также сообщил, что установлено пять фактов нарушений запрета на агитацию до завершения этапа регистрации кандидатов и партийных списков. По одному из них житель города Талдыкоргана судом по постановлению прокурора привлечен к ответственности. По остальным принимаются меры по привлечению виновных к ответственности, соответствующее предложение Генпрокуратуры направлено в ЦИК.

Как сообщили в ЦИК,18 февраля в 18:00 заканчивается этап регистрации кандидатов и партийных списков, начинается предвыборная агитация, которая продлится до 00:00 часов 18 марта.

В Ценризбиркоме подвели итоги регистрации партийных списков кандидатов на выборы в Мажилис и маслихаты областей, городов, республиканского значения и столицы.

Выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней в Казахстане назначены на 19 марта.

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