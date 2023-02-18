Ким Чен Ын снова появился на публике с дочерью

Ким Чен Ын привел на футбол маленькую дочь. Это было шестое появление Ким Чжу Э на публике, сообщает Zakon.kz.

Футбольный матч был проведен в честь покойного Ким Чен Ира, предыдущего лидера страны. Некоторые эксперты считают, что регулярные публичные выступления Ким Чжу Э намекают на то, что она готовится стать преемницей своего отца.

Государственное СМИ КНДР сообщило, что присутствие г-на Кима и его "любимой" дочери Ким Чжу Э , которой, как полагают, около 10 лет, принесло "радость и волнение" матчу.

Она также появляется вместе со своим отцом на нескольких новых почтовых марках, выпущенных в ноябре прошлого года в ознаменование испытаний межконтинентальных баллистических ракет, которые, по словам страны, прошли успешно.

Ким Ё Чжон, сестра г-на Кима и одно из его высших должностных лиц по вопросам внешней политики, была замечена сидящей в ряду сзади и наблюдающей за матчем между сотрудниками Кабинета министров и Министерства обороны.

К слову, футбольный матч прошел между аппаратом Кабинета министров и Министерством национальной обороны. В матче победила команда Министерства национальной обороны со счетом 3:1.

18 февраля стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Информацию подтвердила береговая охрана Японии и порекомендовала морским судам не приближаться к обломкам боеприпаса.

