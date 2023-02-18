КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. Информацию подтвердила береговая охрана Японии и порекомендовала морским судам не приближаться к обломкам боеприпаса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи, дальность, высота и скорость полета баллистической ракеты пока не указываются.

Объединенный комитет начальников штабов (ОКШ) заявил, что зафиксировал пуск из района Сунан в Пхеньяне в 17:22.



"Усиливая мониторинг и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с США»", — говорится в текстовом сообщении JCS.

КНДР ранее запустила баллистическую ракету малой дальности 1 января. Последний запуск произошел через два дня после того, как министерство Южной Кореи опубликовало свой новый официальный документ, в котором восстановилось упоминание режима и вооруженных сил КНДР как "врага".

Некоторые наблюдатели высказали предположение, что запуск может быть инсценирован в знак протеста против ряда планов Южной Кореи и США по проведению громких военных учений.

Ким Чен Ын призвал увеличить арсенал ядерного оружия своей страны в ответ на угрозы со стороны Южной Кореи и США.

