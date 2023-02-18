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"Барыс" в овертайме переиграл "Куньлунь"

хоккей Фото: hcbarys.kz
В первом матче заключительной выездной серии регулярного чемпионата "Барыс" в овертайме переиграл "Куньлунь", сообщает Zakon.kz.

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Дмитрий Гурков заменил приболевшего Ансара Шайхмедденова в центре четвёртого звена. В линии обороны вместо выбывшего Егора Шалапова и Эмиля Нургалиева в заявке появились Алекс Грант и Тамирлан Гайтамиров. Место в воротах с первых минут занял Никита Бояркин.

Стартовый отрезок прошёл в равной борьбе. Наиболее реальный шанс открыть счёт был у хозяев, но Брэндон Ип угодил в перекладину при реализации лишнего. Первое взятие ворот в матче осталось за "Барысом". Линден Вей оказался первым на отскоке шайбы и отправил снаряд в сетку транзитом через клюшку защитника.

Долгое время астанчане сохраняли минимальное преимущество, но за несколько минут до сирены Джек Родуолд всё же распечатал владения Никиты Бояркина. В овертайме гости усилиями Никиты Михайлиса реализовали большинство и заработали два балла. Для Андрея Скабелки эта победа стала 300-й в КХЛ. 20 февраля казахстанцы в Омске сыграют с "Авангардом".

"Куньлунь Ред Стар" – "Барыс" 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1):

  • 0:1 – 32:49 – Вей (Ножье, Шевченко);
  • 1:1 – 56:18 – Родуолд (Фрэм);
  • 1:2 – 61:32 – Михайлис (Вей, Бракко) ГБ;
  • Вратари: Джурусик – Бояркин.

Ранее астанинский "Барыс" потерпел поражение в матче Континентальной хоккейной лиги против минского "Динамо" со счетом 2:5 и лишился шанса выйти в плей-офф.

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