Более 10 тысяч кандидатов-мажоритариев претендуют на 3415 мест в маслихатах

В Центризбиркоме представили итоги регистрации кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней, избираемых по мажоритарной системе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, в Казахстане всего 223 маслихата, в них 3415 мандатов. Из них 3081 получают депутаты, избранные по одномандатным территориальным округам (по мажоритарной системе). Это – 50% состава маслихатов областных, городов республиканского значения и столицы, а также 100% депутатов маслихатов городов и районов.



"По данным территориальных избирательных комиссий, на 3081 депутатское место выдвинулось 10 288 кандидатов, средняя конкуренция – более трех кандидатов на одно место. По одномандатным избирательным округам областного уровня зарегистрирован 1451 кандидат, на уровне города – 2114, и на уровне районов – 6732 кандидата". Заместитель председателя ЦИК Константин Петров

По общей статистике 61,8% кандидатов – самовыдвиженцы, 38,2% выдвинуты политическими партиями и иными общественными объединениями. Среди зарегистрированных кандидатов 72,84% – мужчины, 27,16% – женщины, средний возраст – 42,6 года.

Самый молодой кандидат 2003 г. р. проживает в Павлодарской области, самый возрастной 1945 г. р. – в городе Астана. Всего выдвинулись представители 39 национальностей.

18 февраля ЦИК подведены итоги регистрации кандидатов в Мажилис Парламента и маслихаты по партийным спискам. Также Центризбиркомом представлены итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам.

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней назначены на 19 марта.