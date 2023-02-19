В Экибастузе из-за аварии на ТЭЦ школьники и студенты будут учиться дома
Фото: pixabay
С 20 по 24 февраля учащиеся школ, колледжей и организаций дополнительного образования в Экибастузе будут учиться дома в связи с последствиями аварии на ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.
По данным ТОО "Экибастузтеплоэнерго", на сегодняшний день подача тепла в городе выведена на оптимальные параметры, однако организациям образования необходимо время для прогрева помещений и достижения необходимого температурного режима.
"Мониторинг температуры в организациях образования ведется ежедневно. При достижении температурного режима, соответствующего санитарным нормам, школы, колледжи и организации дополнительного образования в индивидуальном порядке будут переводиться в штатный режим обучения", – цитирует отдел образования города Pavlodarnews.kz.
Как уточняется, в детских садах будут работать дежурные группы.
18 февраля в 4:55 на станции произошел обрыв заглушки на трубопроводе сетевой воды.
По данным Минэнерго, 19 февраля ТЭЦ начала подачу тепла в 70 градусов, в работе 6 котлов. Ремонт трубопровода завершен.
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