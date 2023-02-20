Казахстан занял 18-е место в мировом рейтинге по стоимости такси
Среди стран СНГ в десятку "дешевых" стран также вошли Армения и Узбекистан (по 0,26 долларов - 116 тенге), Молдова и Россия (по 0,27 доллара - 120,42 тенге) за 1 км.
Более дорогими оказались услуги такси в Казахстане (0,44 доллара - 196,24 тенге) и Азербайджане (0,59 доллара - 263,14 тенге) за 1 км.
Фото: energyprom.kz
Самые высокие цены были отмечены в Швейцарии (4,25 доллара - 1895 тенге), Кувейте (3,27 доллара - 1458,42 тенге) и на Ямайке (3,26 доллара - 1454 тенге) за 1 км, пишет energyprom.kz.
1 доллар = 446 тенге по данным на 20 февраля.
Такси подорожало на 12% за год
По итогам января текущего года стоимость проезда в такси выросла на 12,2% за год, сообщили в Бюро национальной статистики.
В региональном разрезе сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области: сразу на 37,5% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Жетысуская и Абайская области: 33% и 31,2%, соответственно.
Наименьший годовой рост был зафиксирован в Акмолинской области: всего на 0,5%. Еще в трех областях — Карагандинской, Туркестанской и Улытауской — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.
13 февраля в отношении "Яндекс.Такси" составили адмпротокол. Изначально поводом для расследования стали жалобы водителей и потребителей сервиса.