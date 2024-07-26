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Ботсад Алматы рассказал об успокаивающей "чудо-траве"

Ботсад Алматы рассказал об успокаивающей &quot;чудо-траве&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 16:54 Фото: pixabay
Главный ботанический сад (ГБС) Алматы на постоянной основе рассказывает интересные факты о растениях, произрастающих на его территории. На этот раз речь пойдет о валериане лекарственной, сообщает Zakon.kz.

"Выпей валерьянки" – этот совет слышал практически каждый в минуты нервозности и стресса.

Валериана лекарственная (лат. Valeriána officinális) – вид растений рода Валериана (Valeriana) подсемейства Валериановые. Латинское родовое название происходит от лат. valere – быть здоровым.

В ботсаду валериана растет на коллекционном участке лекарственных растений и в Альпинарии.

Валериана лекарственная – многолетнее травянистое растений высотой 60-150 см. Цветет в июне-июле. Родиной является Средиземноморье.

Кроме того, о целебных свойствах валерианы было известно издавна.

Авиценна, Плиний, Диоскорид, считали что валериана способна управлять мыслями, успокаивать и укреплять головной мозг. В народной практике растение применялось в виде отваров, настоек, порошков, экстрактов.

Популярность валерианы в народе подтверждают и многочисленные названия этого растения: трясовичная трава, сороко-приточная трава, чертово ребро, аверьян, адамово ребро, ароматник, земляной ладан, лихорадочный корень, одолян, стоян, чертово зелье.


"Современные экспериментальные и клинические исследования характеризуют валериану и ее препараты как эффективное успокаивающее, легкое снотворное и спазмолитическое средство. Валериана часто входит в состав фитосборов, является незаменимым компонентом желудочного, успокаивающего и мочегонного чаев", – заключили специалисты.

Ранее сообщалось в Главном ботаническом саду Алматы начался сезон цветения гортензий. В связи с этим на странице в Instagram опубликовано обращение к гостям сада: посетителей просят любоваться цветами на расстоянии.

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