Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня

Фото: pixabay

В Астане, Алматы и Шымкенте 21-23 февраля 2023 года ожидаются осадки, метель, гололед, туман, гроза. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

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