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Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня Фото: pixabay
В Астане, Алматы и Шымкенте 21-23 февраля 2023 года ожидаются осадки, метель, гололед, туман, гроза. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

Астана:

  • 21 февраля ожидается переменная облачность, ночью и утром снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 0-2 мороза;
  • 22 февраля - переменная облачность, днем временами осадки (дождь, снег), низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла;
  • 23 февраля прогнозируется переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 0-2 мороза.

Алматы:

  • 21 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 6-8 тепла;
  • 22 февраля - переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла;
  • 23 февраля прогнозируется переменная облачность, в конце дня дождь. Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 9-11 тепла.

Шымкент:

  • 21 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 16-18 тепла;
  • 22 февраля - переменная облачность, днем временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 12-14 тепла;
  • 23 февраля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 14-16 тепла.

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