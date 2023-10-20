Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток

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Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 21 по 23 октября 2023 года? Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, в столице и двух мегаполисах страны ожидаются осадки, сильный ветер и жара до +22°С. В Астане: 21 октября – переменная облачность, ночью – осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С;

– переменная облачность, ночью – осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С; 22 октября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С;

– переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С; 23 октября – переменная облачность, ночью – осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С. В Алматы: 21 октября – малооблачно. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С;

– малооблачно. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С; 22 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С; 23 октября – переменная облачность, дождь, днем временами сильный. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С. В Шымкенте: 21 октября – переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С;

– переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С; 22 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С;

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С; 23 октября – переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +11+13°С. Материал по теме Морозы до -5°C: два циклона будут определять погоду в Казахстане в выходные Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на субботу, 21 октября 2023 года. Подробнее здесь. Читайте также Второй открытый турнир по бильярду 1XBET CUP. Итоги. "Апофеоз" Боранбаева: возвраты многочисленных активов увенчались смягчением меры наказания Кайрат Боранбаев выйдет из колонии

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