Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток
Фото: unsplash
Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 21 по 23 октября 2023 года? Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозу, в столице и двух мегаполисах страны ожидаются осадки, сильный ветер и жара до +22°С.
В Астане:
- 21 октября – переменная облачность, ночью – осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С;
- 22 октября – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С;
- 23 октября – переменная облачность, ночью – осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем 0+2°С.
В Алматы:
- 21 октября – малооблачно. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С;
- 22 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +20+22°С;
- 23 октября – переменная облачность, дождь, днем временами сильный. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +13+15°С.
В Шымкенте:
- 21 октября – переменная облачность, утром и днем – дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +18+20°С;
- 22 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +18+20°С;
- 23 октября – переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +11+13°С.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на субботу, 21 октября 2023 года. Подробнее здесь.
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