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Экс-главе Погранслужбы Дархану Дильманову продлили арест

Продлили арест Фото: КНБ РК
Экс-заместителю председателя Комитета национальной безопасности - директору Пограничной службы Казахстана Дархану Дильманову продлили арест до 22 марта, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба суда города Алматы.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 20 февраля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на один месяц, то есть до 22 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

22 июня 2022 года в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о задержании бывших руководителей Пограничной службы КНБ.

Говорилось, что в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица.

Дархан Дильманов был освобожден от должности зампредседателя КНБ РК – директора Пограничной службы в начале апреля прошлого года.

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