Нурлана Масимова снова начали судить в Павлодаре

Ранее уголовное дело в отношении бывшего начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова возвращали в прокуратуру из-за выявленных нарушений, которые исправили. 17 февраля 2023 года в суде вновь состоится предварительное слушание, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном уголовном суде (СМУС) Павлодарской области возобновляется процесс по громкому коррупционному делу. На скамье подсудимых – экс-начальник ДП региона Нурлан Масимов, его экс-заместитель Дамир Сиразидимов и предприниматель Евгений Евкович.

Бывших высокопоставленных полицейских обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, растрате, присвоении вверенного имущества. Нурлану Масимову к тому же вменяют незаконное пересечение государственной границы во время попытки скрыться от правосудия. Сейчас он находится в следственном изоляторе, остальные – под домашним арестом. Меры, обеспечивающие возмещение ущерба, причиненного преступлением, и возможную конфискацию имущества, приняты, заявления и ходатайства не поступали.

О возобновлении говорится в постановлении судьи Нурлана Каирбекова.

"Принять уголовное дело по обвинению Масимова Нурлана Мырзахановича (…), Сиразидимова Дамира Шамиловича (…), Евковича Евгения Владимировича (…) к своему производству и провести по нему предварительное слушание в открытом судебном заседании 17 февраля 2023 года", – говорится в судебном акте.

В деле фигурирует взятка в более чем 90 млн тенге. Согласно выводам органа досудебного расследования, эту сумму полицейские начальники получили за покровительство в госзакупках, подписание контрактов с аффилированными фирмами. Еще 140 млн бюджетных средств, выделенных на приобретение арттехвооружения, могли быть присвоены. Предприниматель Евгений Евкович обвиняется в пособничестве.

Пока Нурлан Масимов находился в СИЗО, его оштрафовали за нарушение бюджетного законодательства. Проверка выявила, что в Департаменте внутренних дел Павлодарской области сверх нормы приобрели ячмень и морковь для кормления лошадей конного полка.

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22 апреля 2022 года Антикоррупционная служба Павлодарской области начала досудебное расследование в отношении генерал-майора полиции Нурлана Масимова. Он был объявлен в розыск. Антикор за информацию о местонахождении экс-начальника ДП региона пообещал 12 млн тенге.

13 июля Нурлан Масимов был задержан на территории Восточно-Казахстанской области при попытке пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам.

6 января 2023 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области началось предварительное слушание по делу Нурлана Масимова.

7 января стало известно, что материалы дела экс-начальника ДП Павлодарской области СМУС вернул в прокуратуру для устранения нарушений.

2 февраля сообщалось, что дело Нурлана Масимова снова отправили в уголовный суд Павлодара.

Автор: Ирина Адылканова