Имангали Тасмагамбетов встретился с Сергеем Шойгу

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов провел встречу с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

Шойгу поздравил Тасмагамбетова с назначением (с 1 января 2023 года сроком на три года) на должность.

"Хочу сразу же поздравить с назначением на этот важный и ответственный пост, от которого многое зависит в нашей организации. Надеюсь, что Ваш колоссальный опыт как деятеля государственного масштаба, а теперь уже и межгосударственного масштаба, с учетом Вашего опыта, в том числе на посту министра обороны, на котором вы сделали много для становления вооруженных сил Казахстана". Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Во время встречи Шойгу и Тасмагамбетов обсудили вопросы развития военной составляющей организации, а также совершенствования ее силового потенциала.

Имангали Тасмагамбетов занимает должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года. Генсек ОДКБ назначается на три года. До Тасмагамбетова пост генсека ОДКБ занимал Станислав Зась. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В Минске 13 февраля 2023 года с Имангали Тасмагамбетовым встретился Александр Лукашенко.