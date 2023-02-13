Александр Лукашенко встретился с Имангали Тасмагамбетовым

В Минске 13 февраля 2023 года прошла встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым, сообщает Zakon.kz.

На встрече белорусский лидер призвал к большему сплочению в ОДКБ, так как "вызовов достаточно".

"Мы рискнули в свое председательство в программу записать - попробовать решить вот эти проблемы, которые у нас существуют. Особенно на границах государств-членов ОДКБ. Я не зря говорю о Вашем опыте. Память у Вас прекрасная. Вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию. Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить Организацию Договора о коллективной безопасности в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру". Александр Лукашенко





Президент Беларуси подчеркнул, что всем членам ОДКБ необходимо сплотиться и действовать вместе, потому что так всегда проще и легче.

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, - ничего подобного, так не будет. Придет время (оно недалеко, буквально завтра) - оно потребует определяться, занимать определенную позицию. Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее. Но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе. Вместе всегда проще и легче". Александр Лукашенко





Он еще раз подчеркнул, что никто не толкает государства действовать вопреки своим национальным интересам.

"Но компромиссы нам придется находить. Хотя в ОДКБ мы ж уже давно их нашли и действуем как единая организация. Думаю, вот этот сложный период нам предстоит пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства, которое входит в эту организацию. Давайте подумаем вместе над этим". Александр Лукашенко

Фото: president.gov.by

Приветствуя Имангали Тасмагамбетова, который недавно вступил в должность генсекретаря ОДКБ, Александр Лукашенко отметил, что они давно знают друг друга, хотя непосредственно близко не сталкивались. Но, работая на других постах, нынешний генсек взаимодействовал с представителями правительства и другими должностными лицами.



"Мне приятно с Вами встретиться как с опытным человеком. Что-то родное есть. В юности мы с Вами и в комсомоле работали. Вы прошли очень серьезный путь, который заслуживает уважения. Сейчас людей, которые имеют такой опыт из советских времен (по-разному можем оценивать этот период), немного, и они очень ценны. Поэтому я думаю, что этот Ваш опыт, и на дипломатической в том числе работе, нам пригодится. Особенно в этом году во время председательства Беларуси. Да и на предстоящие годы Вашей работы в ОДКБ. Не только пригодится - он будет востребован очень серьезно". Александр Лукашенко

Он отметил, что подобный опыт очень ценен, ведь молодому, менее опытному поколению необходимо его передавать:

"Я часто в Беларуси говорю. Казахстан уже непосредственно это переживает - смену поколений в политике. Часто это небезболезненно проходит. Хотелось бы, чтобы это прошло безболезненно. И у нас, и у вас. Может, что-то скажете про Казахстан во второй части (встречи. - Прим. ред.)"

Имангали Тасмагамбетов поблагодарил белорусского лидера за поддержку его кандидатуры при определении генерального секретаря ОДКБ на сессии организации в ноябре 2022 года. Он проинформировал, что с 10 января этого года приступил к исполнению обязанностей.

"С этого момента плотно вхожу в курс дела. Самое главное - подготовка плана мероприятий и основных приоритетных вопросов председательства Беларуси на 2023 год". Имангали Тасмагамбетов

По его словам, на данном этапе удалось учесть все решения ноябрьской сессии и приоритетные направления белорусского председательства в ОДКБ.

По окончании встречи Имангали Тасмагамбетов отметил представителям СМИ, что солидный многофункциональный потенциал ОДКБ позволяет организации реагировать на широкий спектр современных возрастающих вызовов и угроз.

Фото: president.gov.by

"В целях укрепления существующих возможностей в военной сфере предусмотрены практические шаги, которые прежде всего направлены на обеспечение боевой готовности коллективных сил организации. В этой связи на территории Беларуси в этом году планируются учения - "Взаимодействие", "Эшелон" и "Поиск", - цитирует генсека ОДКБ belta.by.

Он отметил, что одним из важнейших направлений деятельности организации будет также совершенствование работы в сферах противодействия терроризму и транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции, а также в сфере информационного обеспечения, продолжится сотрудничество ОДКБ с ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ.

23 ноября 2022 года стало известно, что Имангали Тасмагамбетов возглавил Организацию Договора о коллективной безопасности. В сообщении Акорды говорилось, что решение о назначении представителя Казахстана на должность генерального секретаря ОДКБ главы государств приняли в рамках плановой ротации.

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