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На участке трассы Астана –Петропавловск ограничено движение

На участке трассы "Астана-Петропавловск" ограничено движение Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
Из-за погодных условий ограничено движение на участке трассы Астана – Петропавловск, сообщает Zakon.kz.

Как передает Казавтожол, в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Астана – Петропавловск,  км 18-231. Это участок город Астана – город Щучинск.

В Астане 21 февраля на дорогах ожидается гололедица, ночью и утром – низовая метель. Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и ряде областей страны.

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