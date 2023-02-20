На участке трассы Астана –Петропавловск ограничено движение

Из-за погодных условий ограничено движение на участке трассы Астана – Петропавловск, сообщает Zakon.kz.

Как передает Казавтожол, в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Астана – Петропавловск, км 18-231. Это участок город Астана – город Щучинск.

В Астане 21 февраля на дорогах ожидается гололедица, ночью и утром – низовая метель. Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и ряде областей страны.

Из столицы вывезли более 3,3 млн кубометров снега.

