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В штате Огайо произошли взрыв и пожар на металлургическом заводе

В штате Огайо произошел взрыв и пожар на металлургическом заводе Фото: скриншот с видео
13 человек были доставлены в больницу после взрыва на металлургическом заводе в Огайо и, по крайней мере, один из них находится в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, обломки здания, где производились медные сплавы, разлетелись на несколько сотен метров, также загорелись близлежащие автомобили.

Ранее в штате Огайо сошел с рельсов и загорелся поезд с опасными веществами. В результате в атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.

После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако позже им разрешили вернуться домой.

Белый дом поручил отправить в Огайо токсикологов из-за техногенного ЧП.

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