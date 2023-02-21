Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Главной военной прокуратуре опровергли сексуальное насилие над покончившим с собой срочником

В Главной военной прокуратуре опровергли сексуальное насилие над покончившим с собой срочником Фото: gov.kz
В августе 2022 года военнослужащий из Атырау покончил с собой. 18-летний уроженец села Миялы Кызылкогинского района Бекбол Мираш служил в пограничном отделении "Шолдала" в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

По данным Главной военной прокуратуры, на сегодняшний день в доведении до самоубийства путем превышения власти подозревается военнослужащий по контракту этой же заставы, который согласно материалам дела систематически психологически унижал и избивал Мираша Бекбола, а также остальных военнослужащих срочной службы его призыва.

Отмечено, что подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается и находится на особом контроле.

"В ходе следствия проверены все версии произошедшего, в том числе возможного сексуального насилия, которая не подтвердилась. Ходатайства адвоката рассмотрены в установленные сроки и были удовлетворены в порядке уголовно-процессуального законодательства".Пресс-служба Главной военной прокуратуры РК

Кроме того, правомерность действий адвоката Пралиева по опубликованию обстоятельств уголовного дела рассматривается уполномоченным органом, дисциплинарной комиссией адвокатов.

Иная информация по досудебному расследованию с учетом неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

О суициде солдата-срочника стало известно 21 августа 2022 года. На следующий день в Министерстве обороны Казахстана прокомментировали участившиеся случаи суицидов.

1 сентября в МВД сообщили об аресте подозреваемого в смерти солдата.

Читайте также

ПРАВМЕДИА: Налоговое регулирование и некоторые вопросы интеллектуальной собственности

Как криптомошенники обманывают инвесторов

Роберт Кийосаки считает серебро, золото и BTС лучшим активом для инвестиций

Анастасия Московчук
Молния
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Сотрудники Антикора требовали от акимов сельских округов взятки
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Прогноз на неделю: гороскоп для всех знаков
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления