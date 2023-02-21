В Главной военной прокуратуре опровергли сексуальное насилие над покончившим с собой срочником
По данным Главной военной прокуратуры, на сегодняшний день в доведении до самоубийства путем превышения власти подозревается военнослужащий по контракту этой же заставы, который согласно материалам дела систематически психологически унижал и избивал Мираша Бекбола, а также остальных военнослужащих срочной службы его призыва.
Отмечено, что подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается и находится на особом контроле.
"В ходе следствия проверены все версии произошедшего, в том числе возможного сексуального насилия, которая не подтвердилась. Ходатайства адвоката рассмотрены в установленные сроки и были удовлетворены в порядке уголовно-процессуального законодательства".Пресс-служба Главной военной прокуратуры РК
Кроме того, правомерность действий адвоката Пралиева по опубликованию обстоятельств уголовного дела рассматривается уполномоченным органом, дисциплинарной комиссией адвокатов.
Иная информация по досудебному расследованию с учетом неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
О суициде солдата-срочника стало известно 21 августа 2022 года. На следующий день в Министерстве обороны Казахстана прокомментировали участившиеся случаи суицидов.
1 сентября в МВД сообщили об аресте подозреваемого в смерти солдата.