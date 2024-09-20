Еще один военный офицер покончил с собой в Казахстане

Фото: pexels

В Абайской области покончил с собой военный офицер Аягозкого гарнизона, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях: 19 сентября у себя дома совершил суицид 26-летний лейтенант. В пресс-службе Аягозского гарнизона информацию подтвердили. "19 сентября текущего года в квартире по месту проживания, во внеслужебное время, обнаружено тело офицера одной из воинских частей Аягозкого гарнизона. По предварительной информации офицер совершил суицид через повешение. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении. Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким военнослужащего. Читайте также 12 пожаров: жилой сектор горел в Казахстане всю ночь В Талдыкоргане спасатели потушили баню и прачечную Костанайца привлекли к уголовному разбирательству за продажу вейпов

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