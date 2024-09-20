Еще один военный офицер покончил с собой в Казахстане
Фото: pexels
В Абайской области покончил с собой военный офицер Аягозкого гарнизона, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом появилась в соцсетях: 19 сентября у себя дома совершил суицид 26-летний лейтенант.
В пресс-службе Аягозского гарнизона информацию подтвердили.
"19 сентября текущего года в квартире по месту проживания, во внеслужебное время, обнаружено тело офицера одной из воинских частей Аягозкого гарнизона. По предварительной информации офицер совершил суицид через повешение. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.
Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким военнослужащего.
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