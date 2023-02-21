Объявлен рейтинг зарплат дорогих игроков ХК "Барыс"

Выставлен список 245 самых высокооплачиваемых игроков Континентальной хоккейной лиги, где фигурируют восемь представителей казахстанской команды "Барыс", сообщает Zakon.kz.

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По информации издания "СЭ", в этом списке из восьми игроков столичного коллектива только один с казахстанским паспортом - Никита Михайлис.

1. Линден Вей (Канада) - 50 миллионов рублей (298,62 миллионов тенге за сезон).



2. Никита Михайлис - 50 млн (298,62 млн тенге).

3. Алекс Грант (Канада) - 45 млн (268,76 млн тенге).

4. Майкл Шапю (Канада) - 26 млн (155,28 млн тенге).

5. Юлиус Гудачек (Словакия) - 25 млн (149,31 млн тенге).

6. Энтони Луис (США) - 25 млн (149,31 млн тенге).

7. Джесси Грэм (Канада) - 23 млн (137,3 млн тенге)

8. Джереми Бракко (США) - 22 млн (131,39 млн тенге).

Накануне "Барыс", который не смог квалифицироваться в плей-офф Кубка Гагарина, проиграл на выезде омскому "Авангарду" - 3:4.