Очевидцы рассказали подробности стрельбы в Шымкенте: Люди начали убегать и прятаться

Очевидцы рассказали, что мужчина в возрасте бегал по улице в Шымкенте сразу с несколькими видами оружия, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы корреспонденту Первого канала "Евразия", злоумышленник вначале напал на оружейный магазин, после чего выскочил на оживленную улицу. В погоню за ним пустились два охранника частного агентства. А после того, как нападавший открыл огонь, люди начали прятаться в укрытие.

Очевидец Олжас Аманбеков вспоминает, что вооруженный мужчина бежал в сторону магазина, где он работает. В магазине были клиенты. Они успели спрятаться в дальней комнате, позже они услышали звуки выстрелов: где-то два раза.

"Началась перестрелка, люди начали убегать и прятаться за припаркованные машины. Я не заметил, чтобы попало в кого-то, но крики были слышны. А людей на улице было немало. На место происшествия сразу же прибыли полицейские", – рассказал другой очевидец Фараби Сызыкбеков.

Как утверждает другой очевидец Жанарыс Серикбай, нападавший выстрелил пару раз и потом сел в полицейскую машину, по всей видимости, он пытался угнать ее, но его тут же поймали правоохранители.



В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что задержать злоумышленника удалось подоспевшим к месту полицейским.

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20 февраля тревожная кнопка в оружейном магазине сработала примерно в 14:40. На место прибыли сотрудники охранного агентства. Между ними и неизвестным вооруженным мужчиной в помещении произошла перестрелка. Один из охранников был ранен. Задержанный оказался гражданином Узбекистана, живущим на съемной квартире в Шымкенте. У него изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин Сайга без бойка. Проводится досудебное расследования.