А нерушим ли союз: что думают эксперты о возможном выходе Армении из ОДКБ
По его словам, сейчас организация ищет пути решения. Тем не менее некоторые страны-участницы уже отказываются от проведения совместных коллективных учений, в том числе Армения.
Корреспондент Zakon.kz поговорил с казахстанскими политологами и узнал, к чему могут привести недопонимания между государствами-союзниками, и продолжит ли свое существование Организация после возможного выхода Армении из нее.
Начнем с того, что ОДКБ – это региональная международная организация, созданная для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности государств-членов. То есть Казахстана, России, Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана.
Ключевая статья Договора гласит: Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства, то это будет рассматриваться как агрессия против всех стран, подписавших Договор. В этом случае все остальные участники должны предоставить партнеру необходимую помощь, включая военную.
До 2002 года Договор по своей сути представлял региональное соглашение, которое сыграло важную роль в поддержании тесного сотрудничества и взаимопонимания в военно-политической области.
14 мая того же года в Москве Совет коллективной безопасности принял решение о придании Договору статуса международной региональной организации.
Стоит отметить, что в недавнем прошлом бывший посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов с 1 января 2023 года назначен на должность генерального секретаря ОДКБ. На этом посту он будет работать три года. До Тасмагамбетова должность генсека ОДКБ занимал Станислав Зась.
Почему Армения задумалась о выходе из состава ОДКБ?
Армения является постоянным членом ОДКБ с момента подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте в 1992 году.
Тем не менее сейчас общественные настроения в Армении относительно Организации претерпевают существенные изменения.
Премьер Никол Пашинян уже не раз высказывал мнение о неэффективности ОДКБ и возможном выходе страны из Организации. А в 2023 году страна приняла решение не проводить учения на своей территории.
Директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев напомнил, что в сентябре 2022 года власти Армении обращались в ОДКБ об оказании военной помощи в связи с обострением ситуации на армянско-азербайджанской границе, но получили отказ.
Тогда президенты других государств-участников ОДКБ высказались за урегулирование данной ситуации исключительно политико-дипломатическими средствами. В связи с этим дело ограничилось направлением в Армению миссии ОДКБ во главе с тогда еще генеральным секретарем Станиславом Засем для оценки обстановки.
"Понятно, что Армению это сильно задело, когда одной стране все остальные союзники оказывают помощь, а другой – нет. Причем, несмотря на серьезные угрозы ее национальной безопасности со стороны внешнего государства в лице Азербайджана. Поэтому с 2022 года Ереван сделал серию демаршей, отказавшись, в частности, подписывать декларацию Совета коллективной безопасности и проводить у себя на территории совместные учения. Кроме того, Армения выступила за замену российских миротворцев в зоне Карабахского конфликта на миротворцев ООН", – сказал Андрей Чеботарев.
Фото: odkb-csto.org
По его словам, решающей в этом случае оказалась позиция России в условиях ее собственного вооруженного конфликта с Украиной и продолжающегося оказания военной помощи Сирии. Поэтому ввязываться в конфликт между Арменией и Азербайджаном для России крайне рискованно, ну и нежелательно.
"Другие страны-участницы ОДКБ тоже не настроены воевать за Армению, учитывая всю сложность ситуации вокруг Карабахского конфликта. Особенно это относится к Казахстану и Кыргызстану, которые одновременно участвуют в Организации тюркских государств с Азербайджаном и Турцией. Последняя же вполне способна оказать Азербайджану серьезную военную помощь, но это приведет к мощному обострению ситуации на Южном Кавказе".Директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев
Эксперт подчеркнул, что и стран-участниц ОДКБ вполне устраивает посредничество Москвы между Баку и Ереваном, которое активизировалось после второй Карабахской войны 2020 года и привело к вводу в зону конфликта, с согласия его сторон, российского миротворческого контингента.
"Россия же предпринимает все необходимые усилия, чтобы избежать для себя возможного открытия третьего фронта. Плюс к этому она пробует утвердить себя в качестве ключевого посредника между Арменией и Азербайджаном. Хотя в урегулировании конфликта этих двух стран участвуют также ОБСЕ и Евросоюз", – добавил он.
Перевес в Карабахском конфликте может пойти в пользу Азербайджана
Выход Армении из ОДКБ поставит страну перед серьезным риском по отношению, прежде всего, к России. В будущем это может привести к прекращению союзнических отношений между странами, считает Андрей Чеботарев.
"Если Россия полностью прекратит военное сотрудничество с Арменией, то перевес в Карабахском конфликте может резко пойти в пользу Азербайджана. Но Россия, скорее всего, на такой крайний для себя шаг не пойдет. В противном случае Армения может заметно расширить свои отношения с США и Евросоюзом вплоть до возможного приглашения контингента НАТО. В этом случае Россия утратит возможности влияния на ситуацию на Южном Кавказе. Но у РФ есть определенные сторонники среди армянской элиты, которые могут выступить в качестве оппозиции правительству Пашиняна вплоть до вероятной попытки совершения новой "цветной революции".Андрей Чеботарев
Поэтому демарши официальных лиц Армении являются лишь инструментом политического воздействия, прежде всего, на Россию с целью привлечь к себе внимание и начать кулуарные переговоры с достижением максимально выгодного для себя результата.
Распад ОДКБ и новые участники Договора
Эксперты считают, что распада ОДКБ после возможного выхода из ее состава Армении не будет. Поскольку подобные прецеденты уже были, когда Узбекистан, Грузия и Азербайджан выходили из состава Организации.
"Другая же страна, во всяком случае из числа стран-участниц СНГ, вряд ли войдет в Организацию в обозримом будущем. Особенно на фоне российско-украинского вооруженного конфликта". Андрей Чеботарев
С мнением коллеги согласен политолог Газиз Абишев. По его словам, если рассматривать Узбекистан, как потенциального участника Договора, нужны специфические условия, то есть прямая угроза на страну. Пока же Узбекистан способен самостоятельно с этим справиться.
"Вместе с тем, какое-то время назад, когда Азербайджан выдвигал аргументы о присоединении к ЕАЭС и ОДКБ, Армения блокировала этот вход. Я не знаю, было ли это политическим "кокетством", или же Азербайджан действительно когда-то хотел вступить в эти союзы, но сейчас они пока не планируют", – отметил Газиз Абишев.
Что касается Армении, то страна могла бы рассматривать как один из вариантов, присоединение к западному блоку от ОДКБ, но это зависит от отношений с Грузией, которая сама еще не присоединилась ни к НАТО, ни к Европейскому союзу.
Дальнейшее участие Казахстана в ОДКБ
Казахстан, как и Армения, является постоянным членом ОДКБ. В последний раз совместные коллективные учения проводились в Казахстане в сентябре 2022 года. Однако тогда Армения отказалась от участия в них ввиду ситуации на армянско-азербайджанской границе.
Как отметил Андрей Чеботарев, в ОДКБ Казахстан является не просто участником, но и соучредителем. Также как в СНГ, ЕАЭС и ШОС. А этот статус позволяет требовать и добиваться от других государств-участников соблюдения совместно принятых и действующих в рамках данных организаций норм и правил.
Но для этого нужно уметь договариваться, действуя в соответствии со своими национальными интересами. То есть, важно чувствовать себя и действовать в качестве полноправного участника.
Конкретные же выгоды Казахстан имеет в рамках сотрудничества с другими странами-участницами ОДКБ по военно-технической и антитеррористической линиям.
Чеботарев: "Пребывание Казахстана в ОДКБ объективно является одной из гарантий его безопасности. Россия заинтересована в укреплении и возможном расширении этой организации. Тогда как возможное обострение отношений между Астаной и Москвой чревато угрозами ее распада. Поэтому муссируемые время от времени в разных СМИ и социальных сетях опасения относительно возможного вооруженного нападения РФ на нашу страну безосновательны".
Фото: пресс-служба МО РК
Не видит предпосылок для выхода Казахстана из ОДКБ и политолог Газиз Абишев. Он отметил, что для Казахстана ОДКБ выполняет несколько функций, одна из которых – сдерживание амбиций России в отношении соседей.
А присутствие Казахстана в ОДКБ гарантирует неприсоединение к альтернативным военным альянсам, что снижается уровень тревожности в России.
"Плюс стратегически, в случае какого-то внешнего вторжения в Казахстан, к примеру с южного направления, ОДКБ будет гарантией безопасности для Казахстана. Учитывая внешнеполитическую риторику и сумму всех аргументов, предпосылок для выхода Казахстана из ОДКБ на сегодняшний день нет".Газиз Абишев
Можно ли избежать разногласий?
Директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев считает, что прежде всего, государствам-участникам следует провести тщательную ревизию всей договорно-правовой базы ОДКБ с последующим приведением ее в соответствие с текущими условиями. В том числе важно уточнить все случаи, в каких возможно совместное использование вооруженных сил.
Тогда это позволит снять все вопросы и избежать возможные разногласия между членами организации, включая ненужные прецеденты с выяснением отношений на официальном и неофициальном уровнях относительно оказания или неоказания помощи друг другу.