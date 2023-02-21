А нерушим ли союз: что думают эксперты о возможном выходе Армении из ОДКБ

В последнее время не утихают разговоры о том, что Армения выйдет из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такие опасения подтвердил сам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, сейчас организация ищет пути решения. Тем не менее некоторые страны-участницы уже отказываются от проведения совместных коллективных учений, в том числе Армения.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с казахстанскими политологами и узнал, к чему могут привести недопонимания между государствами-союзниками, и продолжит ли свое существование Организация после возможного выхода Армении из нее.

Начнем с того, что ОДКБ – это региональная международная организация, созданная для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности государств-членов. То есть Казахстана, России, Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана.

Ключевая статья Договора гласит: Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства, то это будет рассматриваться как агрессия против всех стран, подписавших Договор. В этом случае все остальные участники должны предоставить партнеру необходимую помощь, включая военную.

До 2002 года Договор по своей сути представлял региональное соглашение, которое сыграло важную роль в поддержании тесного сотрудничества и взаимопонимания в военно-политической области.

14 мая того же года в Москве Совет коллективной безопасности принял решение о придании Договору статуса международной региональной организации.

Стоит отметить, что в недавнем прошлом бывший посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов с 1 января 2023 года назначен на должность генерального секретаря ОДКБ. На этом посту он будет работать три года. До Тасмагамбетова должность генсека ОДКБ занимал Станислав Зась.

Почему Армения задумалась о выходе из состава ОДКБ?

Армения является постоянным членом ОДКБ с момента подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте в 1992 году.

Тем не менее сейчас общественные настроения в Армении относительно Организации претерпевают существенные изменения.

Премьер Никол Пашинян уже не раз высказывал мнение о неэффективности ОДКБ и возможном выходе страны из Организации. А в 2023 году страна приняла решение не проводить учения на своей территории.

Директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев напомнил, что в сентябре 2022 года власти Армении обращались в ОДКБ об оказании военной помощи в связи с обострением ситуации на армянско-азербайджанской границе, но получили отказ.

Тогда президенты других государств-участников ОДКБ высказались за урегулирование данной ситуации исключительно политико-дипломатическими средствами. В связи с этим дело ограничилось направлением в Армению миссии ОДКБ во главе с тогда еще генеральным секретарем Станиславом Засем для оценки обстановки.

"Понятно, что Армению это сильно задело, когда одной стране все остальные союзники оказывают помощь, а другой – нет. Причем, несмотря на серьезные угрозы ее национальной безопасности со стороны внешнего государства в лице Азербайджана. Поэтому с 2022 года Ереван сделал серию демаршей, отказавшись, в частности, подписывать декларацию Совета коллективной безопасности и проводить у себя на территории совместные учения. Кроме того, Армения выступила за замену российских миротворцев в зоне Карабахского конфликта на миротворцев ООН", – сказал Андрей Чеботарев.

Фото: odkb-csto.org

По его словам, решающей в этом случае оказалась позиция России в условиях ее собственного вооруженного конфликта с Украиной и продолжающегося оказания военной помощи Сирии. Поэтому ввязываться в конфликт между Арменией и Азербайджаном для России крайне рискованно, ну и нежелательно.

"Другие страны-участницы ОДКБ тоже не настроены воевать за Армению, учитывая всю сложность ситуации вокруг Карабахского конфликта. Особенно это относится к Казахстану и Кыргызстану, которые одновременно участвуют в Организации тюркских государств с Азербайджаном и Турцией. Последняя же вполне способна оказать Азербайджану серьезную военную помощь, но это приведет к мощному обострению ситуации на Южном Кавказе". Директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев

Эксперт подчеркнул, что и стран-участниц ОДКБ вполне устраивает посредничество Москвы между Баку и Ереваном, которое активизировалось после второй Карабахской войны 2020 года и привело к вводу в зону конфликта, с согласия его сторон, российского миротворческого контингента.

"Россия же предпринимает все необходимые усилия, чтобы избежать для себя возможного открытия третьего фронта. Плюс к этому она пробует утвердить себя в качестве ключевого посредника между Арменией и Азербайджаном. Хотя в урегулировании конфликта этих двух стран участвуют также ОБСЕ и Евросоюз", – добавил он.

Перевес в Карабахском конфликте может пойти в пользу Азербайджана

Выход Армении из ОДКБ поставит страну перед серьезным риском по отношению, прежде всего, к России. В будущем это может привести к прекращению союзнических отношений между странами, считает Андрей Чеботарев.

"Если Россия полностью прекратит военное сотрудничество с Арменией, то перевес в Карабахском конфликте может резко пойти в пользу Азербайджана. Но Россия, скорее всего, на такой крайний для себя шаг не пойдет. В противном случае Армения может заметно расширить свои отношения с США и Евросоюзом вплоть до возможного приглашения контингента НАТО. В этом случае Россия утратит возможности влияния на ситуацию на Южном Кавказе. Но у РФ есть определенные сторонники среди армянской элиты, которые могут выступить в качестве оппозиции правительству Пашиняна вплоть до вероятной попытки совершения новой "цветной революции". Андрей Чеботарев

Поэтому демарши официальных лиц Армении являются лишь инструментом политического воздействия, прежде всего, на Россию с целью привлечь к себе внимание и начать кулуарные переговоры с достижением максимально выгодного для себя результата.

Распад ОДКБ и новые участники Договора

Эксперты считают, что распада ОДКБ после возможного выхода из ее состава Армении не будет. Поскольку подобные прецеденты уже были, когда Узбекистан, Грузия и Азербайджан выходили из состава Организации.

"Другая же страна, во всяком случае из числа стран-участниц СНГ, вряд ли войдет в Организацию в обозримом будущем. Особенно на фоне российско-украинского вооруженного конфликта". Андрей Чеботарев

С мнением коллеги согласен политолог Газиз Абишев. По его словам, если рассматривать Узбекистан, как потенциального участника Договора, нужны специфические условия, то есть прямая угроза на страну. Пока же Узбекистан способен самостоятельно с этим справиться.

"Вместе с тем, какое-то время назад, когда Азербайджан выдвигал аргументы о присоединении к ЕАЭС и ОДКБ, Армения блокировала этот вход. Я не знаю, было ли это политическим "кокетством", или же Азербайджан действительно когда-то хотел вступить в эти союзы, но сейчас они пока не планируют", – отметил Газиз Абишев.

Что касается Армении, то страна могла бы рассматривать как один из вариантов, присоединение к западному блоку от ОДКБ, но это зависит от отношений с Грузией, которая сама еще не присоединилась ни к НАТО, ни к Европейскому союзу.

Дальнейшее участие Казахстана в ОДКБ

Казахстан, как и Армения, является постоянным членом ОДКБ. В последний раз совместные коллективные учения проводились в Казахстане в сентябре 2022 года. Однако тогда Армения отказалась от участия в них ввиду ситуации на армянско-азербайджанской границе.

Как отметил Андрей Чеботарев, в ОДКБ Казахстан является не просто участником, но и соучредителем. Также как в СНГ, ЕАЭС и ШОС. А этот статус позволяет требовать и добиваться от других государств-участников соблюдения совместно принятых и действующих в рамках данных организаций норм и правил.

Но для этого нужно уметь договариваться, действуя в соответствии со своими национальными интересами. То есть, важно чувствовать себя и действовать в качестве полноправного участника.

Конкретные же выгоды Казахстан имеет в рамках сотрудничества с другими странами-участницами ОДКБ по военно-технической и антитеррористической линиям.

Чеботарев: "Пребывание Казахстана в ОДКБ объективно является одной из гарантий его безопасности. Россия заинтересована в укреплении и возможном расширении этой организации. Тогда как возможное обострение отношений между Астаной и Москвой чревато угрозами ее распада. Поэтому муссируемые время от времени в разных СМИ и социальных сетях опасения относительно возможного вооруженного нападения РФ на нашу страну безосновательны".

Фото: пресс-служба МО РК

Не видит предпосылок для выхода Казахстана из ОДКБ и политолог Газиз Абишев. Он отметил, что для Казахстана ОДКБ выполняет несколько функций, одна из которых – сдерживание амбиций России в отношении соседей.

А присутствие Казахстана в ОДКБ гарантирует неприсоединение к альтернативным военным альянсам, что снижается уровень тревожности в России.

"Плюс стратегически, в случае какого-то внешнего вторжения в Казахстан, к примеру с южного направления, ОДКБ будет гарантией безопасности для Казахстана. Учитывая внешнеполитическую риторику и сумму всех аргументов, предпосылок для выхода Казахстана из ОДКБ на сегодняшний день нет". Газиз Абишев

Можно ли избежать разногласий?

Директор Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев считает, что прежде всего, государствам-участникам следует провести тщательную ревизию всей договорно-правовой базы ОДКБ с последующим приведением ее в соответствие с текущими условиями. В том числе важно уточнить все случаи, в каких возможно совместное использование вооруженных сил.

Тогда это позволит снять все вопросы и избежать возможные разногласия между членами организации, включая ненужные прецеденты с выяснением отношений на официальном и неофициальном уровнях относительно оказания или неоказания помощи друг другу.