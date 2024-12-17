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Советы

Привлекаем богатство и удачу: 10 примет на деньги в Новом году

Привлекаем богатство и удачу: 10 примет на деньги в Новом году, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 12:21 Фото: unsplash
Новый год является идеальным моментом, когда можно заложить основу для финансового благополучия на будущий год. Чтобы привлечь богатство в дом в 2025-м, стоит обратить внимание на денежные приметы, которые помогут в этом, сообщает Zakon.kz.

Самые популярные приметы, связанные с деньгами, чтобы новый 2025 год стал по-настоящему успешным, собрал журнал kleo.ru:

  1. Начнем с самой распространенной приметы. Издревле считается, что для привлечения денег нужно встретить Новый год с крупной купюрой в кармане. Лучше всего подготовить свежую, новую купюру – она символизирует новые возможности и финансовое благополучие.
  2. Выбирая новогодний наряд, стоит обратить свое внимание на цвета, которые привлекают денежную энергию. В 2025 году, согласно восточному календарю, наступает год Зеленой Деревянной Змеи. Отсюда следует, что цветовая палитра должна быть в гармонии с этим символом. Зеленый и золотой цвета идеально сюда впишутся.
  3. Ну и куда ж без праздничного стола. Здесь стоит рассмотреть блюда, символизирующие достаток и благополучие. Это может быть рыба, хлеб, фрукты и орехи. Также не забудьте положить под скатерть несколько монет или купюр. Это еще один простой ритуал, который привлекает финансовую удачу в дом.
  4. Важно завершить все дела в уходящем году, чтобы деньги водились в новом. Наведите заранее порядок в доме, избавьтесь от старых вещей и мусора – это освободит место для новой энергии и финансовых возможностей.
  5. Встречая Новый год, уделите внимание первому подарку, который вы получите или подарите. Желательно, чтобы это было что-то символизирующее достаток. Например, кошелек с монетой или купюрой. Этот жест задаст тон всему году.
  6. Также не стоит забывать и о произнесении денежного заговора, который помогает "активировать" финансовую энергию. Например, попробуйте за несколько минут до полуночи прошептать: "Как этот год начинается с удачи, так и деньги ко мне приходят".
  7. Популярный ритуал – это бросить монетку в бокал с шампанским перед боем курантов. Когда вы выпьете шампанское, монета станет талисманом, притягивающим деньги. Ее рекомендуется хранить весь год в кошельке.
  8. Старый кошелек ассоциируется с отжившей энергией, поэтому Новый год – идеальное время, чтобы обновить его. Выбирайте кошелек из натуральных материалов и цветов, связанных с символом года: зеленого, красного или золотого. Перед использованием положите внутрь немного денег для "активации" денежной энергии.
  9. Зеленая Деревянная Змея – символ 2025 года, считается мудрым и прагматичным существом. Для привлечения богатства можно приобрести статуэтку змеи из дерева. Поставьте ее на видное место, чтобы она напоминала вам о важности умения мудро управлять своими средствами.
  10. Ровно в полночь потрясите небольшую горсть монет. Звон символизирует богатство, которое заполняет ваш дом. Этот простой ритуал используется многими народами, чтобы привлечь денежную удачу.

Соблюдая эти простые денежные приметы на Новый год – 2025, вы заложите крепкий фундамент для финансового успеха. Не забывайте, что главное – это искреннее желание перемен и позитивный настрой.

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Ранее мы писали о том, что выбросить из дома перед Новым годом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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