Привлекаем богатство и удачу: 10 примет на деньги в Новом году

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Новый год является идеальным моментом, когда можно заложить основу для финансового благополучия на будущий год. Чтобы привлечь богатство в дом в 2025-м, стоит обратить внимание на денежные приметы, которые помогут в этом, сообщает Zakon.kz.

Самые популярные приметы, связанные с деньгами, чтобы новый 2025 год стал по-настоящему успешным, собрал журнал kleo.ru: Начнем с самой распространенной приметы. Издревле считается, что для привлечения денег нужно встретить Новый год с крупной купюрой в кармане. Лучше всего подготовить свежую, новую купюру – она символизирует новые возможности и финансовое благополучие. Выбирая новогодний наряд, стоит обратить свое внимание на цвета, которые привлекают денежную энергию. В 2025 году, согласно восточному календарю, наступает год Зеленой Деревянной Змеи. Отсюда следует, что цветовая палитра должна быть в гармонии с этим символом. Зеленый и золотой цвета идеально сюда впишутся. Ну и куда ж без праздничного стола. Здесь стоит рассмотреть блюда, символизирующие достаток и благополучие. Это может быть рыба, хлеб, фрукты и орехи. Также не забудьте положить под скатерть несколько монет или купюр. Это еще один простой ритуал, который привлекает финансовую удачу в дом. Важно завершить все дела в уходящем году, чтобы деньги водились в новом. Наведите заранее порядок в доме, избавьтесь от старых вещей и мусора – это освободит место для новой энергии и финансовых возможностей. Встречая Новый год, уделите внимание первому подарку, который вы получите или подарите. Желательно, чтобы это было что-то символизирующее достаток. Например, кошелек с монетой или купюрой. Этот жест задаст тон всему году. Также не стоит забывать и о произнесении денежного заговора, который помогает "активировать" финансовую энергию. Например, попробуйте за несколько минут до полуночи прошептать: "Как этот год начинается с удачи, так и деньги ко мне приходят". Популярный ритуал – это бросить монетку в бокал с шампанским перед боем курантов. Когда вы выпьете шампанское, монета станет талисманом, притягивающим деньги. Ее рекомендуется хранить весь год в кошельке. Старый кошелек ассоциируется с отжившей энергией, поэтому Новый год – идеальное время, чтобы обновить его. Выбирайте кошелек из натуральных материалов и цветов, связанных с символом года: зеленого, красного или золотого. Перед использованием положите внутрь немного денег для "активации" денежной энергии. Зеленая Деревянная Змея – символ 2025 года, считается мудрым и прагматичным существом. Для привлечения богатства можно приобрести статуэтку змеи из дерева. Поставьте ее на видное место, чтобы она напоминала вам о важности умения мудро управлять своими средствами. Ровно в полночь потрясите небольшую горсть монет. Звон символизирует богатство, которое заполняет ваш дом. Этот простой ритуал используется многими народами, чтобы привлечь денежную удачу. Соблюдая эти простые денежные приметы на Новый год – 2025, вы заложите крепкий фундамент для финансового успеха. Не забывайте, что главное – это искреннее желание перемен и позитивный настрой. Материал по теме Как разгрузить организм перед новогодними праздниками Ранее мы писали о том, что выбросить из дома перед Новым годом.

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