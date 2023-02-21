Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Член делегации Джо Байдена скатился с трапа самолета в Варшаве

трап Фото: скриншот видео
Член делегации президента США Джо Байдена после приземления борта в Варшаве скатился с трапа самолета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет польская газета WPROST.pl, мужчина споткнулся, упал и скатился по ступенькам. Рядом стоящие люди помогли ему подняться.


Как уточняется, в понедельник Байден в преддверии начала своей официальной программы в Польше прибыл с необъявленным визитом в Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также анонсировал выделение нового пакета военной помощи ВСУ на сумму порядка 500 млн долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Также он поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Президент США Джо Байден заявил о том, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ограничение вооружений "в любое время".

Читайте также

Зарубежные эксперты высказались о приостановке участия РФ в договоре СНВ

Ограничение вооружений хочет обсудить Байден с Путиным

Выход на Казахстан и расширение торговли – о чем еще говорил Владимир Путин в обращении

Елена Беляева
Байден Джо Польша США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Ерке Есмахан опубликовала совместное фото с сыном и Raim, сделанное на сырға салу
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний «Керуен» запустило мобильное приложение «Needhelp»
Юрист, который всегда с тобой: группа компаний "Керуен" запустила мобильное приложение Need Нelp
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
В Алматы прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления