Член делегации Джо Байдена скатился с трапа самолета в Варшаве

Член делегации президента США Джо Байдена после приземления борта в Варшаве скатился с трапа самолета, сообщает Zakon.kz.

Как пишет польская газета WPROST.pl, мужчина споткнулся, упал и скатился по ступенькам. Рядом стоящие люди помогли ему подняться.





Как уточняется, в понедельник Байден в преддверии начала своей официальной программы в Польше прибыл с необъявленным визитом в Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также анонсировал выделение нового пакета военной помощи ВСУ на сумму порядка 500 млн долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Также он поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Президент США Джо Байден заявил о том, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ограничение вооружений "в любое время".