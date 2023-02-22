У Романа Костомарова перестал видеть один глаз

У фигуриста Романа Костомарова не прекращаются проблемы со здоровьем. Он сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии и у него помимо прочего, перестал видеть один глаз, сообщает Zakon.kz

Как сообщает SHOT, у фигуриста афакия - в глазном яблоке отсутствует хрусталик.



Несколько лет назад Костомарову проводили операцию по замене хрусталика, а сейчас его снова пришлось удалить из-за сильного фронтита. Воспаление в лобных пазухах оказывает давление на глаза, вызывая обильное слезоотделение и светобоязнь.

Роман сейчас находится в крайне тяжёлом состоянии на ИВЛ, врачи делают всё возможное.

Как сообщали ранее, недавно медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы и несколько пальцев на обеих руках. Позже стало известно, что у фигуриста поражена четверть головного мозга, а затем СМИ узнали об инсульте у Костомарова.