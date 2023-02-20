У Романа Костомарова поражена четверть головного мозга
Фото: Instagram/romankostomarovkrs
У российского фигуриста Романа Костомарова поражена четверть головного мозга. Cостояние спортсмена оценивается как критическое, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-канала Shot, врачи предполагают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения.
В сообщении отмечено: "Новые образования обнаружены в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Развивается внутримозговая гематома больших полушарий".
"Острая фаза наблюдается в правой лобной доле с отеком. Поражения белого и серого вещества мозга сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли", — говорится в публикации.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе.
В результате медикам пришлось ампутировать спортсмену стопы и несколько пальцев на обеих руках.
17 февраля стало известно, что состояние Костомарова не позволяет проводить операции.
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