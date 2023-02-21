У фигуриста Романа Костомарова случился еще один инсульт

У российского фигуриста Романа Костомарова произошел еще один инсульт. В результате этого случилась закупорка сосудов мозга, сообщает Zakon.kz

Костомаров провел ночь 21 февраля в реанимации. Фигуристу проводили плазмаферез (очищение крови) из-за сепсиса крови. У фигуриста диагностировали вторичный менингит, при котором осложнения происходят в результате другой болезни, а не от заражения человека напрямую, как при первичном, пишет "Спорт-Экспресс".

20 февраля стало известно, что у Костомарова была поражена четверть головного мозга. Cостояние спортсмена оценивается как критическое



В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком.

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом пневмония. После этого у спортсмена пошли осложнения на фоне болезни, которые привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.