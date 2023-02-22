В Эквадоре строят здания из конфискованного кокаина

Эквадор начал использовать переработанный кокаин при строительстве домов. Это первая страна в мире, которая применяет подобную технологию, сообщает Zakon.kz.

По данным публикации Reuters, на полицейских складах не хватает места для хранения изъятых запрещенных веществ. Это и стала причиной подобных нововведений.

Специалисты на перерабатывающих заводах измельчают наркотики вместе с другими отходами.

Порошок смешивают с цементом, песком и водой. В результате получается материал определенной консистенции, который закладывают в фундамент при строительстве.

Соответствующий метод утилизации наркотика называется инкапсуляцией.

Власти страны отмечают, что уже удалось переработать 350 тонн кокаина.

Стоит отметить, что данный проект был одобрен управлением ООН по наркотикам и преступности.

23 ноября 2022 года сообщалось, что в Бельгии не хватает мусоросжигательных заводов для изъятого кокаина.