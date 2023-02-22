В Эквадоре строят здания из конфискованного кокаина
По данным публикации Reuters, на полицейских складах не хватает места для хранения изъятых запрещенных веществ. Это и стала причиной подобных нововведений.
Специалисты на перерабатывающих заводах измельчают наркотики вместе с другими отходами.
Порошок смешивают с цементом, песком и водой. В результате получается материал определенной консистенции, который закладывают в фундамент при строительстве.
Соответствующий метод утилизации наркотика называется инкапсуляцией.
Власти страны отмечают, что уже удалось переработать 350 тонн кокаина.
Стоит отметить, что данный проект был одобрен управлением ООН по наркотикам и преступности.
23 ноября 2022 года сообщалось, что в Бельгии не хватает мусоросжигательных заводов для изъятого кокаина.