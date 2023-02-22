Госслужащих в Казахстане будет отбирать компьютерная программа

Чтобы исключить коррупционные риски, отбор госслужащих корпуса "Б" планируют в Казахстане доверить компьютерной программе, передает корреспондент Zakon.kz.

О новшествах на брифинге в СЦК рассказал заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов.



"Мы предусматриваем проведение отбора госслужащих корпуса "Б" с применением автоматизированной системы, когда решение будет принимать не конкурсная комиссия, а сама система на основе суммирования баллов по всем этапам отбора. Мы коррупционные риски минимизируем через полную автоматизацию и анонимизацию всех участников. Им будут присвоены случайные ID". Азамат Жолманов

По его словам, госслужащие корпуса "Б" (административные госслужащие) для назначения на должность проходят несколько этапов отбора. В том числе – тест на знание законодательства, оценку личностных качеств, навыков работы с числовой и вербальной информацией. Последний этап – собеседование с конкурсной комиссией, которая принимает окончательное решение.

В будущем АДГС планирует исключить конкурсную комиссию из системы отбора госслужащих корпуса "Б".

Ранее о том, как должны вести себя госслужащие, рассказал руководитель департамента Агентства по делам госслужбы Алматы Ильдар Уйсумбаев.