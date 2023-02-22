Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Госслужащих в Казахстане будет отбирать компьютерная программа

Казахстан госслужащие конкурс программа коррупция Фото: pexels
Чтобы исключить коррупционные риски, отбор госслужащих корпуса "Б" планируют в Казахстане доверить компьютерной программе, передает корреспондент Zakon.kz.

О новшествах на брифинге в СЦК рассказал заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов.

"Мы предусматриваем проведение отбора госслужащих корпуса "Б" с применением автоматизированной системы, когда решение будет принимать не конкурсная комиссия, а сама система на основе суммирования баллов по всем этапам отбора. Мы коррупционные риски минимизируем через полную автоматизацию и анонимизацию всех участников. Им будут присвоены случайные ID". Азамат Жолманов

По его словам, госслужащие корпуса "Б" (административные госслужащие) для назначения на должность проходят несколько этапов отбора. В том числе – тест на знание законодательства, оценку личностных качеств, навыков работы с числовой и вербальной информацией. Последний этап – собеседование с конкурсной комиссией, которая принимает окончательное решение.

В будущем АДГС планирует исключить конкурсную комиссию из системы отбора госслужащих корпуса "Б".

Ранее о том, как должны вести себя госслужащие, рассказал руководитель департамента Агентства по делам госслужбы Алматы Ильдар Уйсумбаев.

Читайте также

Кыргызстанка обратилась в Конституционный суд из-за матронима

Какие профессии позволят иностранцам получить вид на жительство в Казахстане

Какой будет погода в Казахстане 23 февраля

Анастасия Прилепская
АДГС РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
президент США
Джо Байден в Варшаве обратился к россиянам
пособие
Пособия-2023: сколько получают многодетные казахстанские семьи
Неблагоприятные метеоусловия снова обещают синоптики в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия снова обещают синоптики в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления