Каким необычным подарком можно удивить мужчину на 23 февраля по знаку зодиака

В Казахстане 23 февраля не считается официальным праздником, но в этот день по старой традиции в стране отмечают неофициальный День защитника Отечества. Каким подарком можно удивить мужчину по знаку зодиака, рассказала российский блогер, сообщает Zakon.kz.

Как порадовать родственника, друга или коллегу, можно узнать, если обратиться к его гороскопу. Об этом в беседе с интернет-изданием "Пятый канал" рассказала блогер и певица Ольга Краснова, которая составила список подарков для мужчин на 23 февраля.

Подарки для огненных знаков зодиака

Овны, Львы и Стрельцы отличаются страстью к приключениям и экстремальным видам спорта. Даже отдыхать они привыкли активно. Такие люди всегда готовы к покорению новых высот, поэтому на 23 февраля им лучше подарить возможность открыть для себя новое увлечение.

Согласно гороскопу, представители огненных знаков зодиака обрадуются, если им преподнесут в подарок сертификат на обучение стрельбе или скалолазанию, ведь им постоянно нужно выплескивать свою энергию.

Подарки для земных знаков зодиака

Тельцы, Девы и Козероги не любят изысков – славятся педантичностью и некоторой приземленностью во взглядах. Чтобы одновременно удивить и порадовать таких людей, придется серьезно постараться, потому что они любят полезные подарки. Милые безделушки или сладости точно не придутся по душе рожденным под властью стихии Земли.

Гороскоп советует подарить то, что позволит улучшить жизнь представителей земных знаков зодиака. Например, можно вручить им робот-пылесос, ионизатор или увлажнитель воздуха. Если все это у мужчины уже есть, то стоит рассмотреть в качестве подарка книгу. Рожденные под властью стихии Земли отличаются тягой к знаниям, поэтому этот презент тоже оценят.

Подарки для воздушных знаков зодиака

Близнецы, Весы и Водолеи часто витают в облаках – у них всегда столько идей, что они не знают, за что взяться.

Согласно гороскопу, чтобы любимый мужчина ничего не забывал, ему стоит презентовать записную книжку или другую вещь, которая будет напоминать о его планах. Также можно рассмотреть в качестве подарка воздушным знакам зодиака сертификат на поход в их любимый магазин, чтобы они смогли сами выбрать вещь, которая придется по душе.

По словам эксперта, хороший ежедневник или портмоне станут для Близнецов, Весов и Водолеев отличным подарком.

Подарки для водных знаков зодиака

Раки, Скорпионы и Рыбы отличаются сентиментальностью и чувствительностью, поэтому им будет очень приятно, если подарок будет каким-то особенным.

Гороскоп рекомендует не лениться и сотворить для мужчины что-то своими руками. Здесь можно проявить фантазию. Труды не будут напрасны, избранник обязательно оценит старания второй половинки.

"Для мужчины хорошо подойдет букет, сделанный своими руками, и это не про цветы. Сейчас существует очень много вариаций съедобных букетов, например, из рыбы или колбасок", – считает блогер.

Также Ракам, Скорпионам и Рыбам можно подарить путевку на отдых или устроить романтические выходные за городом.

Ранее астрологи назвали топ-3 знаков зодиака, представителям которых можно доверить любой секрет.