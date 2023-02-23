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ВОЗ: Число случаев заболевания коронавирусом в мире за месяц резко сократилось

Число случаев заболевания коронавирусом в мире за месяц резко сократилось Фото: pixabay
Число случаев заболевания от COVID-19 снизилось на 89% за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, передает Zakon.kz.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Также по данным организации на 62% уменьшилось количество смертей за этот же срок.

"Во всем мире за последние 28 дней (с 23 января по 19 февраля) было зарегистрировано около 5,3 миллиона новых случаев и более 48 тысяч смертей, что на 89% и 62% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", - говорится в последней еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

По состоянию на 22 февраля во всем мире было зарегистрировано более 757 миллионов подтвержденных случаев COVID-19 и более 6,8 миллиона смертей.

Ранее российский вирусолог Николай Малышев заявил, что уже в 2024 году COVID-19 станет сезонным заболеванием.

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