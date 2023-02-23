Александр Бублик вышел в четвертьфинал французского турнира
Фото: НОК РК
Первая ракетка казахстанского тенниса сыграл второй матч французского турнира в Марселе, сообщает Zakon.kz.
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На корте Александр Бублик встретился с французом Грегуаром Баррером. Игра длилась час и 4 минуты и закончилась победой казахстанского спортсмена с общим счетом 6:4, 6:2 в двух сетах, передает Sports.kz.
Александр Бублик прошел, благодаря победе, в четвертьфинал французского одиночного хардового турнира.
На прошлой неделе Бублик потерпел 10 поражение подряд, уступив швейцарцу Стэну Вавринку двух сетах со счетом 6:7, 4:6 во время первого круга турнира в Роттердаме.
21 февраля Александр одержал первую победу в одиночном турнире во Франции.
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