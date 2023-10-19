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Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене Фото: usopen.org
Казахстанский теннисист Александр Бублик сыграл против француза Грегуара Баррера во втором круге турнира АТР-250 в Антверпене (Бельгия). Матч прошел в ночь с 18 на 19 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик обыграл представителя Франции Грегуара Баррера со счетом 6:4, 6:2. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 7 минут.

Таким образом, Бублик прервал серию из шести поражений подряд на турнирах АТР. В последний раз он выходил на корт 30 сентября в рамках домашнего турнира АТР-250 в Астане. Тогда матч закончился поражением казахстанца: Бублик проиграл Себастьяну Офнеру из Австрии. 

За выход в полуфинал соревнований в Антверпене Бублик сразится с 20-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром.

Также казахстанец выступает в парном разряде турнира в Бельгии. Ранее Александр Бублик с трудом пробился в четвертьфинал парных состязаний в Антверпене. 

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