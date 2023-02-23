Уголовную ответственность для застройщиков предлагает ввести депутат

Депутат Сената Бекбол Орынбасаров на пленарном заседании палаты 23 февраля предложил ввести уголовную ответственность для застройщиков, в недостроенных жилых комплексах которых вынуждены жить люди без воды, электричества и системы канализации, передает корреспондент Zakon.kz.

Бекбол Орынбасаров сообщил, что акиматами выявлены факты вселения населения Актау в 10 жилых комплексов, где строительные работы не завершены полностью и акт приема объекта в эксплуатацию отсутствует. Такие ситуации есть, по его словам, в Алматы и Астане.





Сенатор напомнил, что в таких случаях для субъектов предпринимательства предусмотрена административная ответственность. Однако некоторые хозяйствующие субъекты игнорируют штрафы, налагаемые компетентными органами. В итоге граждане, поселившиеся в недостроенных домах, обращаются в акиматы и требуют подключения инженерных сетей – воды, электричества и канализации.

"В случае невыполнения они выходят на митинги и здесь порождаются социальные конфликты. Скажите свою позицию по привлечению субъектов предпринимательства к уголовной ответственности наравне с административной ответственностью, предусмотренной в КоАП". Депутат Сената Бекбол Орынбасаров

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмас Идрисов признал, что такая практика существует.

"Недостатки имеют место быть. В первую очередь это зависит от самих жителей. Так как они сами заинтересованы в заселении, заинтересованы быстрее получить квартиры и начать ремонт. В то же время и застройщики заинтересованы. Как вы сказали, у нас предусмотрена адмответственность – 323 статья КоАП. По данной статье было выявлено 228 фактов нарушения за прошлый год, по ним привлечены к мере ответственности". Алмас Идрисов

Однако, по его словам, данная мера является недостаточной.

"Полностью согласны с вами в части того, что необходимо будет ужесточать контроль и ответственность. В данном случае мы будем прорабатывать вопрос по ужесточению и увеличению штрафных санкций, в части предусмотреть уголовную ответственность – вопрос требует дополнительной проработки совместно с заинтересованными госорганами. В части повышения контроля будет предусмотрено применение дополнительных усилий, в том числе участие государства в приемке объекта в эксплуатацию". Алмас Идрисов

23 февраля депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили проект закона, которым вводится новая форма управления жилыми домами в Казахстане.

Ранее заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах правительства прокомментировал информацию, опубликованную в СМИ, о том, что в Актобе, якобы, в виде взятки передали 10 квартир стоимостью 1 млн долларов.



