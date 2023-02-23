Казахстанцы не могут позволить себе жилье без кредита: прогноз экспертов жилищного рынка на 2023 год

Сфера недвижимости в последние месяцы попала в "турбулентную" зону. Цены на жилье стали заоблачно высоки. Учитывая уровень инфляции, по словам экспертов рынка недвижимости, долгожданные квадратные метры позволить могут себе не все, сообщает Zakon.kz.

Специалисты связывают проблему приобретения жилья с низкой оплатой труда казахстанцев. Средняя зарплата граждан составляет около 300 тысяч тенге.



По данным Бюро национальной статистики, средняя номинальная заработная плата по Казахстану в четвертом квартале 2022 года (без учета малых предприятий) составила 338 715 тенге. В ведомстве отметили, что наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях строительства – 42%, предоставлении услуг по проживанию и питанию – 32,6%, информация и связь – 31,9%. Среди регионов наибольший рост средней зарплаты зафиксирован в Улытауской области – 35,2%. Наименьший рост отмечен в Алматинской области – 6,5%.

Почему в Казахстане дорогое жилье – экономист

Экономист Марат Абдурахманов считает, что на рост цен жилья в Казахстане влияет – себестоимость строительства. На заоблачно высокую стоимость квадратных метров влияет также низкий уровень жизни и высокая инфляция в стране, уверен эксперт. Рынок жилья, по мнению экономиста, вдобавок сильно страдает из-за войны на Украине, поскольку из-за логистических проблем растет стоимость строительных материалов, соответственно растет и рынок услуг.

"Цены на жилье в Казахстане растут из-за себестоимости строительства. Это – стоимость цемента, зарплаты, налогов, кредитов. Поскольку рост произошел на все, соответственно и цены выросли. С другой стороны есть фактор спроса, то есть, сколько людей имеют деньги, чтобы купить это жилье. Поскольку уровень жизни сильно упал, соответственно цены не превысили уровень инфляции. Нехватка жилья как фактор тоже толкает цены вверх, нас уже 20 миллионов и кто может купить, все будут покупать, но только там, где цены будут адекватные. Влияет также война на Украине. Потому что прибыли из России мигранты и поднимаются цены. Они уехали, но, цены не упали", – говорит Марат Абдурахманов.

По его словам высокие цены на жилье негативно влияют на экономику Казахстана, делает ее неконкурентоспособной. Сейчас рынок недвижимости держится на государственной поддержке – государственных субсидиях строительного рынка, финансовых организаций. Благодаря бюджетному финансированию, как заверил экономист, простые граждане могут обеспечить себя крышей над головой, но не все.

"Несмотря на госпрограммы, спрос на жилье остается высоким и проблемной темой. Потому что все приехали в город. А у нас традиционно более 50% населения живут в сельской местности, и нет ни одной госпрограммы для строительства жилья в сельской местности", – говорит экономист.

Казахстанцы без господдержки не смогут купить жилье – финансист

О том, что среднестатистический казахстанец без помощи банковских кредитов и государственных программ приобрести квартиру не сможет, говорят и финансисты. Эксперт Асель Тургунбаева рассказывает, что это касается и первичного и вторичного рынка. По расчетам финансиста, имея стабильную зарплату и откладывая средства на покупку жилья, накопить на долгожданные квадратные метры, обычному гражданину практически не удастся.

"Допустим, 25 летний гражданин имеет стабильный оклад в 200 000 тенге. Если на протяжении 30 лет, (умножаем 30 на 12 месяцев получаем 360 месяцев), он будет ежемесячно откладывать 30 000 тенге, в итоге за 30 лет он накопит 10 800 000 тенге, к 55 годам своей жизни. В 55 лет он, подчеркну, в случае неизменного уровня инфляции и условий экономики, что практически невозможно, может рассчитывать на удачу, и приобрести маленькую однокомнатную квартиру на окраине города. Это весьма усредненный пример. Поскольку, на протяжении этих лет он обзаведется семьей и соответственно, ежемесячно его расходы возрастут, и экономить по 30 000 тенге он навряд ли сможет", – говорит финансист.

Без государственной поддержки и кредитов, обзавестись квартирой могут граждане которые имеют дополнительный источник дохода, либо крупные бизнесмены, уверена Асель Тургунбаева.

"Труженики любых сфер в Казахстане, при наличии стабильного дохода не могут позволить себе приобрести квартиру за наличку, если у них только нет дополнительных источников дохода. Но, могут воспользоваться все-таки имеющимися программами кредитования в стране. Также в стране действует механизм перечисления пенсионных накоплений на персональный счет в банке, для дальнейшей покупки недвижимости", – напомнила финансист.

По обновленным требованиям, чтобы снять деньги со счета в ЕНПФ, у 20-летнего гражданина должно быть накоплено 3 260 000 тенге. В ЕНПФ отчисляется 10% от ежемесячного дохода, при средней зарплате – это около 30 тысяч тенге. При таких показателях 3 260 000 тенге казахстанец сможет накопить лишь за 9 лет. Да и то, данные расчеты лишь приблизительные, поскольку в них не учитывается начисленный инвестдоход.

"Теоретически, чтобы снять излишки в 20 лет, нужно работать с 11 лет и зарабатывать не меньше 300 тысяч тенге в месяц. Вопрос только в том, всегда ли есть у 20-летнего гражданина стабильный заработок? И не является ли он просто студентом, продолжающим свое образование? В связи с этим, хотелось бы отметить, что в Казахстане необходимы наиболее приемлемые и разнообразные варианты государственных программ для поддержки населения в приобретении жилья", – говорит Асель Тургунбаева.

Снижение цен на жилье не ожидается – эксперт рынка недвижимости

На данный момент считается, что предельная стоимость жилья достигнута и многие казахстанцы ожидают резкого снижения цен. Однако статистика говорит об обратном – стоимость квадратных метров не перестает расти. Об этом говорят и эксперты рынка недвижимости.

Специалисты рассказывают, что цены зависят от расположения, площади и состояния квартиры. Дороже всего обойдется жилье в центре города, дешевле – на окраинах. По словам президента саморегулируемой Ассоциации Риелторов Казахстана Александра Пак, в 2023 году снижение цен на заветные квадратные метры не ожидается.

"Снижение цен до конца года не будет, нет на это причин. Первичное жилье будет дорожать, из-за дорогих стройматериалов, а вторичный рынок будет тянуться за ним. Потому что инфляция остается, но, этот рост будет обычным в рамках действующей инфляции, в годовом выражении максимум 10-15%. Таких скачков как в 2022 году, 20-30-40% конечно же не будет. Но, если сравнивать цены на жилье с 2022 годом, то, цены слегка упали на вторичном рынке. Что касается цен на сайте объявлений, то они на самом деле перегреты на 20-30%. Реальные сделки заключаются гораздо ниже – на 20%", – заверил Александр Пак.

В Ассоциации Риелторов Казахстана также отмечают, что предпочтение казахстанцы при покупке жилья, чаще всего отдают ипотеке.

В заключение отметим, что по итогам ноября 2022 года цены на квартиры вторичного рынка повысились в стране на 26,9%, продажи нового жилья – на 17,3% за год. По данным Бюро национальной статистики, в региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе – на 30,3%, Семее – на 26,9%, Актау – на 25%.

На вторичном рынке жилья лидеры роста цен: Талдыкорган (44,6%), Актау (43,3%), Семей (42,8%), Актобе (42,4%), Астана (41,7%) и Кызылорда (41,2%), а на рынке аренды жилья – Алматы (76,6%), Караганда (55,7%) и Костанай (54,5%). За месяц (ноябрь 2022 года к октябрю 2022 года) цены на перепродажу квартир выросли на 1%, продажу нового жилья – на 1,2%.

Карина Адильбекова



