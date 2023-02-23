В Акмолинской области закрыли вторую трассу из-за гололеда и резкого похолодания с 22:00, сообщает Zakon.kz.

Движение для всех видов транспорта закрыто на автодорогах:

Астана - Ерейментау - Шидерты, на участке от Астаны до границы Павлодарской области;

Екатеринбург - Алматы, на участке от Астаны до станции Анар.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыты участки дорог на четырех республиканских трассах.

Позже было закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Астана - Петропавловск на участке от Астаны до Щучинска.