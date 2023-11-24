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Участок трассы закрыли из-за гололеда в Акмолинской области

В Акмолинской области закрыли движение по республиканской трассе из-за гололеда Фото: МЧС РК
В Акмолинской области закрыли движение по республиканской трассе из-за ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Акмолинской области, 24 ноября с 19:30 в связи с ухудшением погодных условий (гололед после дождя при минусовой температуре) закрыто движение для всех видов транспортных средств.

В частности, речь идет об участках автодороги республиканского значения "Екатеринбург-Алматы" км 1292-1353 (поселок Жибек Жолы – граница Карагандинской области).

Ранее сообщалось, что ледяной дождь, метель и похолодание ожидают казахстанцев 25-27 ноября. По данным РГП "Казгидромет", атлантический циклон, с которым наблюдались снегопады и метели на западе и севере страны, постепенно уходит на северо-восток.

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