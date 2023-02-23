Жесткая посадка вертолета в ЗКО: погибли сотрудники МЧС
Фото: Zakon.kz
В результате жесткой посадки вертолета в ЗКО погибли сотрудники "Казавиаспас" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов.
Ранее сообщалось, что трагедия произошла в 16:05. Вертолет МИ-8, принадлежащий АО "Казавиаспас", при возвращении в Атырау после выполнения планового облета системы магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" совершил жесткую посадку в 54 км от аэропорта Уральска.
По предварительной информации, жертв не было.
Позже стало известно, что погибли четыре человека, еще двоим оказывается медицинская помощь.
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