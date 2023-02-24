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Немыслимое поражение: казахстанские боксеры проиграли 9 боев на ЧМ

Немыслимое поражение: казахстанские боксеры проиграли 9 боев на ЧМ Фото: pixabay
Казахстанские боксеры потерпели уже девятое поражение на малом Чемпионате мира в Болгарии, сообщает Zakon.kz.

В болгарской Софии проходит международный турнир "Странджа", в котором принимают участие казахстанские боксеры. Однако для наших спортсменов турнир проходит не самым лучшим образом: на 4-й день чемпионата казахстанская сборная лишилась шестерых бойцов, пишет Sports.kz.

Кенже Муратулы проиграл единогласным решением судей Бишмавитре Чонгтхаму из Индии. Абзал Куттыбеков был дисквалифицирован в поединке с грузином Артемом Иорданяном. Во время вечерних выступлений Ернур Кайрат раздельным решением проиграл еще одному боксеру из Грузии, Луке Кублашвили. Наш боксер Темирхан Тезек, так же по раздельному вердикту, уступил узбекистанцу Бехзоду Хамидову. К томуже Бекзат Танатар в очередном бою проиграл узбекистанскому боксеру Шохжахону Абдуллаеву, здесь судьи были единогласны.

Кроме того 23 февраля должен был выступить Камшыбек Кункабаев, но он снялся перед боем с узбекистанским супертяжем Баходиром Джалоловым. Причина пока не известна.

Боксеры разных стран продолжают бойкотировать ЧМ-2023. На этот раз Германия заявила об отказе от участия в соревнованиях. Это уже 10-я страна, которая приняла такое решение. Ранее от участия в ЧМ-2023 отказались сборные США, Нидерландов, Великобритании, Польши, Ирландии, Канады, Швейцарии, Чехии и Швеции.

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Мария Мельникова
Болгария Казахстан
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