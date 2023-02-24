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Стали известны имена погибших при крушении Ми-8 в ЗКО

Стали известны имена погибших при крушении Ми-8 в ЗКО Фото: пресс-служба МЧС РК
23 февраля 2023 года на территории Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас". В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана предоставили фотографии погибших, сообщает Zakon.kz.

МЧС Казахстана от имени всего коллектива выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибших во время авиационного происшествия.

23 февраля 2023 года в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино (Западно-Казахстанская область) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау".

На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два.

По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

24 февраля стало известно, что Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8.

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Динара Халдарова
МЧС РК Западно-Казахстанская область
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