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Хронологию крушения вертолета "Казавиаспас" рассказали в МЧС

Казахстан крушение МЧС Фото: пресс-служба МЧС РК
Официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов на пресс-конференции 24 февраля рассказал подробности крушения вертолета со спасателями на западе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

23 февраля в 15:48 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в 54 км от Уральска на открытой территории в районе поселке Чапурино района Байтерек Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет "Казавиаспас" Ми-8. Он совершал перелет по маршруту "Атырау-Уральск-Атырау".

"В 10:40 вылетел из Атырау по заявке АО "КазТрансОйл", на борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и один представитель АО "КазТрансОйл". Полет выполнялся по заявке АО "Казтрансойл" по облету магистрального нефтепровода "Узень-Атырау-Самара".Руслан Иманкулов

После сообщения на место происшествия выехали заместитель начальника ДЧС ЗКО полковник гражданской защиты Рашид Блялов, который возглавил группу из 23 спасателей и 8 единиц техники, а также 15 врачей больницы скорой медицинской помощи.

"Представители правоохранительных органов также выехали на место происшествия. В ДЧС организовали оперативный штаб и телефон горячей линии. В 19:07 по прибытию на место происшествия силами ДЧС обнаружены 4 тела погибших: командира воздушного судна Довлетбая Канатова, второго пилота Владимира Афанасьева, борт-механика Сиязбека Андосова и инженера Жардема Доскалиева. Инженер "Казавиаспаса" Сергей Щеглов и линейный трубопроводчик АО "Казтрансойл" Ергалиев С. с различными травмами каретой скорой медицинской помощи доставлены в Городскую многопрофильную больницу Уральска. Генеральный директор "Казавиаспас" вылетел на место происшествия сразу же. Сегодня также на место происшествия вылетают представители завода-изготовителя".Руслан Иманкулов

23 февраля 2023 года в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино (Западно-Казахстанская область) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау". На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два.

В МЧС сообщили, что семьи погибших будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада до достижения совершеннолетия детей.

По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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