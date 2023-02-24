В прокуратуре Жамбылской области рассказали, как члены ОПГ Коспаева покинули Казахстан

В прокуратуре Жамбылской области 24 февраля Zakon.kz сообщили о задержании местного жителя, незаконно переправившего членов ОПГ Коспаева через государственную границу.

Стоит отметить, члены ОПГ Коспаева Шалин, Имашев и Коспаев объявлены в международный розыск за совершение преступлений по ст.249 (рейдерство) и ст.262 УК (организация преступной группы и их участие в них).

По имеющейся информации региональной прокуратуры, указанные лица покинули страну через госграницу, расположенную на территории Жамбылской области.

10 ноября 2022 года отделом полиции Кордайского района зарегистрировано уголовное дело по ч.2 ст.394 УК (организация незаконной миграции).

Уже на следующий день, 11 ноября, была создана межведомственная группа.

"В результате при координации прокуратуры установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод". Пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Также отмечено, что подозреваемый признался в содеянном, досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

21 июля 2022 года сообщалось, что Агентством РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность группы лиц, длительное время промышлявших рейдерскими захватами.

По одному из эпизодов преступной деятельности 14 июля были задержаны и водворены в ИВС: Тимур Танашев, Рауан Бабаев, Ансар Алтыбасаров и Дастан Абижанов. 15 июля в отношении них Специализированным межрайонным следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Также судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Елдоса Коспаева с объявлением его в розыск. Кроме того, подозреваемыми были признаны Айдос Коспаев и Руслан Шалин.

31 августа в АФМ рассказали детали досудебного расследования по факту рейдерского захвата. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим – свыше 18 млрд тенге.

9 января 2023 года АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева.