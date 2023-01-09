АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева

9 января Агентство по финансовому мониторингу напомнило, что 6 членов организованной преступной группы, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, все еще находятся в розыске, сообщает Zakon.kz.

В АФМ уточнили, что от следствия скрываются Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов.

Стоит отметить, преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Также путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.

Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ продолжается.

"Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефону доверия АФМ: 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56 - за предоставление информации предусмотрено вознаграждение". Пресс-служба АФМ РК

14 июля 2022 года стало известно, что в Департаменте экономических расследований (ДЭР) по Алматы находятся дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных группой лиц в Алматы и Алматинской области. Активные члены группы были задержаны.

Позднее семья бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова заявила о том, что задержанная группа людей угрожала им расправой.

21 июля сообщалось, что Агентством РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность группы лиц, длительное время промышлявших рейдерскими захватами. По одному из эпизодов преступной деятельности 14 июля были задержаны и водворены в ИВС: Тимур Танашев, Рауан Бабаев, Ансар Алтыбасаров и Дастан Абижанов. 15 июля в отношении них Специализированным межрайонным следственным судом Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Также судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Елдоса Коспаева с объявлением его в розыск. Кроме того, подозреваемыми были признаны Айдос Коспаев и Руслан Шалин.

24 августа в Алматинском горсуде уточнили, что подозреваемым в рейдерских захватах бизнеса продлили арест.

31 августа в АФМ рассказали детали досудебного расследования по факту рейдерского захвата ряда компаний. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим – свыше 18 млрд тенге.

8 декабря АФМ установило новых подозреваемых по делу о рейдерских захватах бизнеса.