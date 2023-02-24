Насколько казахстанцы любят "шуршать деньгами", выяснили в Нацбанке

Нацбанк оценил объемы безналичных и наличных расчетов в Казахстане и среднее число купюр на каждого жителя страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов, объемы безналичных платежей в Казахстане быстро растут, но и к наличным деньгам интерес остается высоким.



"Недавно мы делали социологическое исследование, которое показало, что 60% казахстанцев до сих пор предпочитают пользоваться наличными. Эта цифра достаточно сильно разнится по регионам в Казахстане". Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов

По данным Нацбанка, в течение последних пяти лет рост объема наличности в денежном выражении составлял 9,9% ежегодно, а с точки зрения числа банкнот в обороте – 7% ежегодно. Эти данные, по словам Пирматова, соответствуют мировым трендам.

"У нас на одного казахстанца приходится 27 банкнот. В самой безналичной стране – Швеции – на одного гражданина приходится 30 банкнот. Поэтому спрос на наличные есть, продолжается, поэтому наша банкнотная фабрика работает. Мы не только по себестоимости, но и по дизайну, защищенности наших банкнот стараемся следовать мировым трендам". Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов

Также, по его словам, в Казахстане периодически возникают пики роста потребности в наличности.

"Например, в самом начале пандемии коронавируса, когда в Казахстане объявили ЧС, спрос на наличность резко возрос и превысил в четыре раза средние потребности по обеспечению наличности. Ну и во время кантарской трагедии тоже был всплеск потребности в наличных деньгах". Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов

При этом глава Нацбанка отметил в Казахстане тренд на снижение потребности в монетах, их в стране стали чеканить меньше.

Сегодня НБ РК сохранил на прежнем уровне базовую ставку, а также пересмотрел прогнозы по инфляции и росту экономики Казахстана.