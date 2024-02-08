Спасатель о работе на месте оползня в Алматы: Почти такие же разрушения, как в Турции

Руководитель спасательного подразделения Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) Вадим Пак поделился подробностями поисковых работ на месте схода оползня в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал, что тела погибших они нашли в двух местах: два в одном и два в другом. Отвечая на вопрос о том, что если бы дом был не каркасный, а кирпичный, уцелел ли бы он, Вадим Пак ответил отрицательно, пояснив, что был слишком большой объем земли.

У отряда РОСО есть опыт работы на больших стихийных бедствиях.

"Опыт имеется. Наши ребята участвовали в ликвидации землетрясений в Турции, Афганистане. Здесь нам пришлось столкнуться практически с такими же разрушениями. Старались как могли, работали", – поделился спасатель.

По его словам, дальше будет проведена расчистка места от грязи. Ее вывозят вниз, чтобы не повторился сход.

ЧП произошло в ночь на 8 февраля в Медеуском районе, в мкр. Тау-Самал. Оползень накрыл один дом, и частично задел еще один. В разрушенном доме осталась семья из четырех человек. Всех их спустя несколько часов поисков нашли мертвыми.