Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спасатель о работе на месте оползня в Алматы: Почти такие же разрушения, как в Турции

Спасатели рассказали о работе на месте оползня в Алматы Фото: акимат Алматы
Руководитель спасательного подразделения Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) Вадим Пак поделился подробностями поисковых работ на месте схода оползня в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал, что тела погибших они нашли в двух местах: два в одном и два в другом. Отвечая на вопрос о том, что если бы дом был не каркасный, а кирпичный, уцелел ли бы он, Вадим Пак ответил отрицательно, пояснив, что был слишком большой объем земли.

У отряда РОСО есть опыт работы на больших стихийных бедствиях.

"Опыт имеется. Наши ребята участвовали в ликвидации землетрясений в Турции, Афганистане. Здесь нам пришлось столкнуться практически с такими же разрушениями. Старались как могли, работали", – поделился спасатель.

По его словам, дальше будет проведена расчистка места от грязи. Ее вывозят вниз, чтобы не повторился сход. 

ЧП произошло в ночь на 8 февраля в Медеуском районе, в мкр. Тау-Самал. Оползень накрыл один дом, и частично задел еще один. В разрушенном доме осталась семья из четырех человек. Всех их спустя несколько часов поисков нашли мертвыми

Читайте также

Членов банды Дикого Армана задержали в Алматы и Шымкенте
Участников банды "Дикого Армана" задержали в Алматы и Шымкенте
Сколько алматинцев обратились за помощью к психологам после схода оползня
Алматинцы массово обращались за помощью к психологам после схода оползня
Соседи о погибших близнецах в Алматы: Этих ребят очень любили
Соседи о погибших близнецах в Алматы: Этих ребят очень любили
Аскар Хакимов
Алматы Оползень в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
"Очень опасный циклон" надвигается на Казахстан
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
По всему Казахстану 8 февраля прозвучат сирены
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
Какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 февраля
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
В Алматы сошел оползень, идут поиски возможных пострадавших
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: