Жесткая посадка или крушение: эксперт высказал мнение об авиакатастрофе вертолета Ми-8

Авиационный эксперт Абул Кекилбаев рассказал Zakon.kz о возможных причинах крушения вертолета МЧС при облете нефтепровода.

По информации КГА, посадка совершена в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области.

По информации, которую предоставило Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, борт вертолета Ми-8 фактически был уже неуправляемый.

Ранее сообщалось, что жертв нет. Но после того, как поисковая группа МЧС добралась до вертолета, были обнаружены тела четырех человек и двое выживших.



"Очень много вопросов. Даже как правильно классифицировать данное авиапроисшествие – жесткая посадка или крушение. Вот у меня лично, как у около авиационного специалиста, судя по фотографиям, которые уже появились в Сети, возникает вопрос: все-таки это жесткая посадка вертолета или крушение вертолета? На эти и другие вопросы, я надеюсь, мы получим ответы после квалифицированной оценки Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте. Он должен провести расследование и дать предварительный отчет, а потом – итоговый", - сказал эксперт.

Специалист пояснил, что пока нет итогов экспертизы, он комментировать ничего не может, потому что отсутствует полная картина происшествия, нет достаточной информации, что усложняет полное представление о случившемся. Но он объяснил разницу между понятиями "крушение" и "жесткая посадка" в авиационной сфере.

"Дело в том, что изначально, когда случилась трагедия, информацию растиражировали именно как жесткая посадка воздушного судна, видимо, тем самым хотели смягчить новость о катастрофе, и никто не владел до конца информацией. Но на самом деле это происшествие, по идее, правильнее будет квалифицировать как крушение воздушного судна. Так как при падении вертолета погибли люди – это уже крушение, а не жесткая посадка. От себя могу сказать, что, судя по снимкам, это больше похоже на крушение вертолета". Абул Кекилбаев

На вопрос о том, можно ли было избежать жертв, Абул Кекилбаев ответил:



"Я был знаком с погибшими. Кого-то знал лично, с кем-то был знаком заочно. Могу точно сказать, что это был опытный, высококвалифицированный состав экипажа. Поэтому я лично исключаю ошибку пилота, хотя, конечно, вероятность есть, но, на мой взгляд, здесь какая-то другая причина. Возможно, были какие-то неконтролируемые обстоятельства, которые вынудили их снизиться до такой высоты. Также я не исключаю факт плохих погодных условий. Насколько мне известно, был буран, сильный ветер. В нелетную погоду квалифицированный экипаж, скорее всего, не принял бы решение вылетать. Тем более что метеоинформация была у них на руках. Почему они все-таки вылетели, этот вопрос всех нас беспокоит".

Абул Кекилбаев отметил, что лично знал погибшего старшего бортмеханика-инструктора Сиязбека Шажалиевича Андосова. Эксперт отмечает, что погибший был очень принципиальный в вопросе безопасности.

"Он был высококвалифицированным специалистом, как и командир воздушного судна этого экипажа. К примеру, Сиязбек Андосов мог запретить вылет вертолета только по личным соображениям безопасности. Я не допускаю мысли, что они могли пойти на такой риск. Надеюсь, что расследование будет объективным, без скрытия фактов, деталей, что позволит выявить причину катастрофы и исключить подобные вещи в будущем". Абул Кекильбаев

По словам авиационного эксперта, техническое состояние любого авиасудна проверяется строго по регламенту. В обязательном порядке судно проходит проверку перед вылетом и обязательно после. Вертолеты, как и самолеты, проходят регулярную диагностику, и если выявляются какие-то неисправности, все устраняется.



"Хотелось бы, чтобы расследование этого происшествия пролило свет на вопросы", – заключил эксперт.

На борту находились пять членов экипажа и один представитель АО "Казтрансойл". При крушении вертолета погибли четыре члена экипажа, два человека пострадали. Среди выживших на борту находился ведущий инженер "Казавиаспаса" Сергей Щеглов, который рассказал подробности происшествия.

23 февраля 2023 года в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино (Западно-Казахстанская область) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау". На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два. В МЧС сообщили, что семьи погибших будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада до достижения совершеннолетия детей.

По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".