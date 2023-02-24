Выживший при крушении вертолета в ЗКО рассказал, как проходил полет

Выживший при крушении вертолета Ми-8 на территории Западно-Казахстанской области Сергей Щеглов рассказал, как проходил полет 23 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Сергей Щеглов является ведущим инженером в "Казавиаспасе", обслуживает радио- и электроприборы.

По его словам, во время жесткой посадки Ми-8 он находился в задней части вертолета.

"Там месиво, весь вертолет искорежен, половины вертолета нет. Редуктор – самый основной который, он улетел куда-то. Все было нормально, мы летели практически три часа. Все было идеально, вылетали, отлично все, погода, все. Ну, все было хорошо. Я просто сидел сзади, читал конспекты, и раз, и все, я уже на земле". Сергей Щеглов

Он из Атырау, стаж – 43 года. По его словам, вертолет очень хороший, практически новый.

"Так бывало может когда-то... Вертолет очень хороший... он всего налетал 250 часов. Это мало совсем, как говорится, молодой еще. У него все предусмотрено, обогрев лопастей есть, все. Почему так произошло, непонятно". Сергей Щеглов

Ведущий инженер "Казавиаспаса" отметил, что сам бы не смог выбраться из вертолета.

"Я никого не увидел в вертолете. Спасатели приехали, спасибо им. Прям молодцы, быстро отрезали, быстро все сделали. Я бы сам не смог выбраться, потому что... штыри торчали, невозможно было вылезти оттуда. Если бы вертолет горел, пришлось бы вылезать, но я не знаю, как, но он не воспламенился, ничего, все нормально. Спасатели молодцы, больница отличная, все нормально". Сергей Щеглов

На вопрос журналистов, рожден ли он в рубашке, Сергей Щеглов ответил: "Наверное".

"Я работаю в "Казавиаспасе". Мы сами спасаем беременных из поселков, а тут нас спасли. И больница молодец, и скорая помощь, все сделала, первую помощь оказали, и сюда привезли – все идеально", – добавил он.

23 февраля 2023 года в 15:50 в 6 км от населенного пункта Чапурино (Западно-Казахстанская область) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау".

На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два.

По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

24 февраля стало известно, что Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8.

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По данным МЧС Казахстана, при крушении Ми-8 погибли:

старший бортмеханик-инструктор Андосов Сиязбек Шажалиевич;

второй пилот Афанасьев Владимир Константинович;

ведущий инженер Доскалиев Жардем Куанышкалиевич;

пилот-инструктор Канатов Довлетбай Сабирбаевич.

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В МЧС сообщили, что "Казависпас" берет на себя всестороннюю помощь семьям погибших и все затраты на ритуальные услуги. Им также будут платить ежемесячное пособие ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детьми.